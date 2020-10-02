Welcome to Толока: Кулеба, Ташева й відомі бізнесмени на презентації нового формату членства в клубі УП

"Українська правда" офіційно запустила новий формат членства у своїму клубі, який має назву "Толока". Платформа запрацювала з 1-го жовтня, а її оффлайн-презентація 30-го вересня зібрала відомих громадських діячів, журналістів та представників бізнесу.

Членство в "Толоці" передбачає одержання унікальних подарунків, бонусів та скидок від партнерів УП. Їх добирали упродовж двох місяців шляхом опитування.

До цього переліку увійшли, зокрема, видавництва "Наш формат" і "Видавництво Старого Лева", мережа книгарень "Є", книжковий інтернет-магазин Yakaboo, медичний хаб Doc.ua, сервіс поїздок Uber for business, медіасервіс Megogo, коворкінг Hub 4.0, мережа кав'ярень Idealist coffee та Musafir Kiev.

"... Коли ми думали над продуктом, лише починався карантин, та вже було зрозуміло, що він вплине на всі бізнеси. І саме в такі непрості часи ще більше цінується підтримка, допомога та партнерство. УП Толока саме про це", - написала на своїй Facebook-сторінці головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

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"Це три кола підтримки - наших читачів, нашого прогресивного українського бізнеса, нашої УП. Ми об'єднали інтереси всіх на одній платформі", - зазначила вона.

(Посередині) співзасновники ГО "КримSOS", заступниця Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева та заступник гендиректора Українського інституту Алім Алієв

Головна редакторка УП Севгіль Мусаєва та інвестор медичного онлайн-хабу Doc.ua Ігор Ліскі

Старший партнер "Jnomics media" Гай Гелдієв

Керівниця ГО "Місто-сад", кандитатка в депутати Київської міської ради від "Слуги народу" Євгенія Кулеба

Директор зі стратегічного розвитку MEGOGO Іван Шестаков та СЕО Yakaboo Іван Богдан

Президент Торгово-промислової палати Геннадій Чижиков

Засновник Idealist Сергій Корецький (ліворуч)

Директор HUB 4.0 Campus Ярослів Бітієв

Виконавчий директор УП Андрій Клименко та головний редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков

Нагадаємо, Editor’s Club УП, що має на меті об’єднати інтелектуальну еліту та прогресивних людей України, запрацював у липні.

Фото Дмитра Ларіна