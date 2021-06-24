Вагітна Осадча, Грібаускайте та Клопотенко завітали на відкриття Книжкового Арсеналу
24 червня 2021, 11:27
23-го червня у Мистецькому арсеналі відбулося відкриття десятого міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал".
Головною гостею цього вечора безумовно стала експрезидентка Литви Даля Грібаускайте, яка презентувала книгу про себе "Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грибаускайте" авторки Дайви Ульбінайте.
Також серед гостей були кулінарний експерт і бізнесмен Євген Клопотенко, шоумен і письменник Антін Мухарський, письменник Сергій Жадан, телеведуча Катерина Осадча, дизайнерка Світлана Бевза, видавчиня Дана Павличко та інші.
Мухарський не пропускає жодного Книжкового Арсеналу