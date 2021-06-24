Вагітна Осадча, Грібаускайте та Клопотенко завітали на відкриття Книжкового Арсеналу

23-го червня у Мистецькому арсеналі відбулося відкриття десятого міжнародного фестивалю "Книжковий Арсенал".

Головною гостею цього вечора безумовно стала експрезидентка Литви Даля Грібаускайте, яка презентувала книгу про себе "Велика президентка маленької країни. Історія Далі Грибаускайте" авторки Дайви Ульбінайте.

Також серед гостей були кулінарний експерт і бізнесмен Євген Клопотенко, шоумен і письменник Антін Мухарський, письменник Сергій Жадан, телеведуча Катерина Осадча, дизайнерка Світлана Бевза, видавчиня Дана Павличко та інші.

Мухарський не пропускає жодного Книжкового Арсеналу усі фото дмитра ларіна

Голова УГКЦ Святослав Шевчук

Міністр культури Олександр Ткаченко та директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта

Євген Клопотенко, який знає, як зваблювати їжею, роздавав автографи на колінах

А потім Клопотенко потрапив до чіпких рук Каті Осадчої

Даля Грібаускайте не лише завітала на Арсенал, а й дала інтерв'ю " Українській правді

Модерувала презентацію книги про Грібаускайте журналістка Яніна Соколова

Виконавча продюсерка радіо "Культура" Ірина Славінська і телеведучий Вадим Карп'як

Дизайнерка Світлана Бевза та голова оргкомітету Тижня моди Ірина Данилевська (на наступному фото) брали участь у дискусії про те, як мода та бренди впливають на розвиток суспільства

Сергій Жадан та PR-директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Тетяна Власова

Книжковий Арсенал триватиме до 27-го червня включно

Дмитро Чекалкін теж презентував свою книжку

Фото Дмитра Ларіна