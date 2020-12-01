"Здали аналізи, обмінялися результатами": Мухарський із новоспеченою дружиною розказали історію свого кохання

Шоумен і письменник Антін Мухарський, виявляється, лише цього року офіційно одружився зі своєю музою, мистецтвознавицею Єлизаветою Бєльською. Причому пара, чия різниця в віці становить майже 20 років, продовжує називати одне одного на "ви".

Про те, як розвивався їхній роман, і чи планують вони спільних дітей, голуб'ята розказали "Зірковому шляху".

Як підкреслив Мухарський, на момент початку роману з Бєльською він уже був вільним чоловіком, хоча скандальний шлюборозлучний процес зі Сніжаною Єгоровою тоді ще тривав. Саме нове кохання витягло його з депресії.

Єлизавета з Антіном офіційно одружилися лише в 2020-му році фото з facebook

Основою стосунків Антіна та Лізи стала довіра, тому артист видав коханій паролі від своїх телефонів та соцмереж. І не лише.

"Пішли здали аналізи, обмінялися результатами...", - пригадала Ліза.

"Ну, всяке може буть, у мене було бурхливе життя", - пояснив Антін.

Другий ключовий момент у їхньому спільному житті - це взаємна повага. Тому вони звертаються одне до одного "ви, Лізо" та "ви, Антінчику".

52-річний Мухарський пригадав, як кликав кохану заміж.

"Перед тим ми зайшли в магазин ювелірних прикрас, і я сказав: "Лізо, я буду вам робити пропозицію, так ви, будь ласка, оберіть собі ту обручку, яка вам найбільше подобається". І в красивому ресторані, нашому улюбленому, я зробив Лізі пропозицію руки і серця", - поділився він.

Бєльська - третя дружина багатодітного шоумена

"Наш шлюб укладався на небесах, тому що перше, що ми зробили, це повінчалися. А в цьому році офіційно стали чоловіком і дружиною", - розказав Антін.

Повернувшись із Туреччини, подружжя нині мешкає в Україні, звивши гніздечко під Києвом, на дачі Антінових батьків. Єлизавета, "закохана в образи американських домогосподарок 1950-х років", узяла на себе практично весь побут (але чоловік обіцяє незабаром купити їй посудомийну машину).

Шоумен спілкується зі своїми двома доньками від першого шлюбу, трьох нащадків же від Сніжани Єгорової, на жаль, уже два роки бачить лиш на фото, які висять у нього на стіні.

"Я намагався написати, намагався якось подати вісточку, бо старшому сину вже 14 років, він уже дорослий. Але всі контакти заблоковані. Тобто нема доступу жодного", - наголосив Мухарський.

Спільних дітей пара заводити не планує.

Ліза закохана в образи американських домогосподарок 1950-х та стиль пін-ап

"Мені не потрібні діти для щастя. І ми такі мандрівні українські митці, яким хочеться бути разом, влаштовувати якісь романтичні подорожі, пригоди, гастролі закордонні і справді присвячувати весь час одне одному", - поділилася Бєльська.

"Ми сформували своє щастя так. В нашій родині маленькій воно саме таке", - підсумував її чоловік.

Нагадаємо, Сніжана Єгорова нещодавно втрапила в скандал, порівнявши сучасного українського героя з наркоманом, який готовий продати життя за дозу.

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