Михайло Поплавський присвятив новий VR-кліп батьку

Співаючий ректор презентував потужне відео на пісню "Батько" , в якому підняв тему батьківської любові.

"Пісня "Батько" – про вічні людські цінності! Батьківську любов, мудрість, підтримку та віру. Батьки дають життя, вчать людяності, доброті, милосердю та любові до Батьківщини. Гартують дух та вселяють віру в себе. Батьки – це святі люди для кожного з нас! Любіть і цінуйте своїх батьків. Бережіть їх, поки вони живі! – сказав Михайло Поплавський перед прем’єрою.

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Режисером кліпу, який створили за допомогою сучасних технологій LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems і 3D-графіки, стала Олена Вінярська. Зйомки зайняли всього чотири години.

Традиційний балет замінили на чоловічий хор студентів КНУКіМ в стильних смокінгах . У відеороботі також "присутній" батько Поплавського: він спостерігає за тим, що відбувається на фото в 3D обробці.

Співаючий ректор впевнений, що за допомогою неординарних сучасних рішень і впровадження світових технологій вдасться завоювати увагу молодого покоління.

"З поколінням, яке виросло в цифрову епоху, потрібно говорити на його мові. Бути сучасним, розбиратися в трендах і жити на одній хвилі. Кіножанри, майстерно втілені режисером в VR-кліпі, доступно і зрозуміло для молоді говорять про вічні цінності", – підкреслив він.

З цим погодилися і перші глядачі кліпу, серед яких був композитор пісні Батьку Ніколо Петраш, поетеса Наталя Багмут, яка спеціально приїхала із США, співачка М'ята, народні артисти Алла Попова та Павло Зібров, а також третій Президент України Віктор Ющенко.

"У цій пісні звучить відповідь на питання" Хто ми є? ". Це боротьба за культуру. Якщо ми збережемо культуру, ми збережемо державу. Якщо ти працюєш на українську культуру, ти працюєш на нашу ще молоду українську незалежність. Михайло Поплавський своїми піснями, самими різними, кожен день працює на нашу країну, її культуру і силу нації ", – зазначив колишній глава держави.

Поплавський не має наміру зупиняти творчий процес і вже готується до зйомок нового кліпу, присвяченого матерям.