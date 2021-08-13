Зеленська, Юрушева та дружина Ющенка сходили на фотовиставку у Софії Київській
12-го серпня у Софії Київській відбулося відкриття міжнародної фотовиставка "Не|видиме життя" у рамках 5-го щорічного ярмарку Photo Kyiv 2021.
Цього року подія проходить під патронатом першої леді Олени Зеленської, яка завітала на захід у компанії прем'єра Дениса Шмигаля.
Центральною темою виставки стала інклюзивність та безбар'єрність в сучасному суспільстві.
Поранені ветерани АТО та Євромайдану, самотні літні люди, діти із синдромом Дауна, ромська громада та інші теми потрапили в фокус об’єктивів українських та міжнародних фотографів, представлених на виставці.
Окрім першої леді, на виставку завітали міністр культури Олександр Ткаченко, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з дружиною-депутаткою Київради Євгенією Кулебою, дружина експрезидента Катерина Ющенко, бізнес-леді Єлизавета Юрушева та інші.
Фото Дмитра Ларіна
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