Зеленська, Юрушева та дружина Ющенка сходили на фотовиставку у Софії Київській

12-го серпня у Софії Київській відбулося відкриття міжнародної фотовиставка "Не|видиме життя" у рамках 5-го щорічного ярмарку Photo Kyiv 2021.

Цього року подія проходить під патронатом першої леді Олени Зеленської, яка завітала на захід у компанії прем'єра Дениса Шмигаля.

Центральною темою виставки стала інклюзивність та безбар'єрність в сучасному суспільстві.

Олена Зеленська відкрила фотовиставку у молочному костюмі шведського бренду Totem усі фото дмитра ларіна

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Поранені ветерани АТО та Євромайдану, самотні літні люди, діти із синдромом Дауна, ромська громада та інші теми потрапили в фокус об’єктивів українських та міжнародних фотографів, представлених на виставці.

Денис Шмигаль супроводжував дружину президента

Окрім першої леді, на виставку завітали міністр культури Олександр Ткаченко, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з дружиною-депутаткою Київради Євгенією Кулебою, дружина експрезидента Катерина Ющенко, бізнес-леді Єлизавета Юрушева та інші.

Євгенія і Дмитро Кулеби (праворуч) та фотограф Олександр Чекменьов

Єлизавета Юрушева зі своїм помічником, піарником Олексієм Прищепою

Давненько Катерина Ющенко (праворуч) не виходила в люди

Перша леді і виставку відкрила, і автографи дітям роздала

Перша леді завбачливо обрала взуття без підборів

Виставка триватиме до 25-го серпня

Фото Дмитра Ларіна