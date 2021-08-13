Зеленська, Юрушева та дружина Ющенка сходили на фотовиставку у Софії Київській

13 серпня 2021, 11:45

12-го серпня у Софії Київській відбулося відкриття міжнародної фотовиставка "Не|видиме життя" у рамках 5-го щорічного ярмарку Photo Kyiv 2021.

Цього року подія проходить під патронатом першої леді Олени Зеленської, яка завітала на захід у компанії прем'єра Дениса Шмигаля.

Центральною темою виставки стала інклюзивність та безбар'єрність в сучасному суспільстві.

 
Олена Зеленська відкрила фотовиставку у молочному костюмі шведського бренду Totem
усі фото дмитра ларіна

Поранені ветерани АТО та Євромайдану, самотні літні люди, діти із синдромом Дауна, ромська громада та інші теми потрапили в фокус об’єктивів українських та міжнародних фотографів, представлених на виставці.

 
Денис Шмигаль супроводжував дружину президента
 

Окрім першої леді, на виставку завітали міністр культури Олександр Ткаченко, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з дружиною-депутаткою Київради Євгенією Кулебою, дружина експрезидента Катерина Ющенко, бізнес-леді Єлизавета Юрушева та інші.

 
 
Євгенія і Дмитро Кулеби (праворуч) та фотограф Олександр Чекменьов
 
Єлизавета Юрушева зі своїм помічником, піарником Олексієм Прищепою
 
Давненько Катерина Ющенко (праворуч) не виходила в люди
 
Перша леді і виставку відкрила, і автографи дітям роздала
 
Міністр культури Ткаченко переконує Зеленську, що він за інклюзивність та проти расизму?
 
 
Перша леді завбачливо обрала взуття без підборів
 
 
Видавчиня та багатодітна мама Дана Павличко
 
 
Виставка триватиме до 25-го серпня

Фото Дмитра Ларіна


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