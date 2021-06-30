"Ви себе в дзеркало бачили?": Кароліна Ашіон згадала, як міністр Ткаченко відмовив їй у роботі через колір шкіри

Телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури Олександра Ткаченка у расизмі.

Вона згадала, як 6 років тому тоді ще генпродюсер Ткаченко начебто відмовив їй у кастингу на ранкове шоу через колір шкіри.

Кароліна була шокована і звільнилася з телеканалу.

Але минулого вікенду вона зустріла Олександра Ткаченка з дружиною на джазовому фестивалі у Львові і пригадала йому той вчинок. Утім, попри очікування, міністр не вибачився, а, з її слів, повівся ще більш по-хамськи.

Після цього Ашіон вирішила не мовчати і написала пост зі всіма подробицями у Facebook.

Джазовый фестиваль во Львове - место удивительных встреч. Одна из них оказалась для меня как ведро ледяной воды на... Posted by Karolina Ashion on Wednesday, June 30, 2021

Пізніше, коли пост Ашіон розійшовся мережею та ЗМІ, Олександр Ткаченко відповів на звинувачення у коментарі.

Фото з Facebook