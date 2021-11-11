Михайло Поплавський послав усіх у баню

Співаючий ректор подарував нове життя своєму запальному хіту "А ми з кумою ходим в баньку".

Михайло Поплавський презентував четверту екранізацію кліпу на хіт "А ми з кумою ходим в баньку". Про це повідомляється в його Instagram-акаунті.

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В описі ролика йдеться, що це "вибуховий експеримент із сучасним аранжуванням та несподіваним провокаційним відео у форматі TikTok, знятий з використанням сучасних технологій LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems та 3D-графіки".

"Передусім, я хотів, щоб кожен, хто подивиться цей кліп, усміхнувся, зарядився позитивною енергією. Так ми прокачуємо емоції. Весела пісня, гумор, оптимізм у всі часи допомагали українцям жити, дивитися на життя під іншим кутом і бачити лише хороше. Ми повинні цінувати свою здатність жартувати, веселитися, розважатися й робити це якнайчастіше. На оптимістах тримається світ, песимісти лише глядачі! А банька з кумою – це завжди позитив. Ходіть у баню і будьте здорові!" – заявив Поплавський на презентації.

Режисером відео стала відома кліпмейкерка Олена Вінярська, яка уточнила, що надихнулася фільмом "Парубоцька вечірка у Вегасі". Новий кліп поєднує елементи поп-арту, хіп-хопу та фрістайлу. Підкреслюється, що Вінярська вперше застосувала в роботі незвичайний монтаж – картинка змінюється щодві секунди, тож кожна сцена – окремий ролик для TikTok.

Роль спокусливої куми дісталася Наталії Миронюк, яка втілила збірний образ ідеальної жінки за відгуками чоловіків у соцмережах. Поряд з ефектною кумою Поплавський один за одним змінює у кліпі яскраві образи.

Співаючий ректор переконаний, що нова відеоробота надихає, заряджає позитивом та допомагає дивитись у майбутнє з оптимізмом. Він також повідомив, що розпочав роботу над новим кліпом на пісню "Щастя є". Нагадаємо, кліпи Поплавського користуються шаленою популярністю у YouTube. Так, ролик "Український борщ" зібрав понад 14 мільйонів переглядів, а концертний кліп "Українські вареники" – понад 11 мільйонів.