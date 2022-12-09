Тайра, Тата Кеплер і командири гарнізону "Маріуполь" стали лауреатами премії "Української правди"
8-го грудня "Українська правда" провела вже третю церемонію нагородження власною премією, яку отримують ті, хто пише історію країни в різних сферах.
Цього року володарями статуетки від УП стали люди, котрі всіма силами наближають омріяну і довгоочікувану перемогу України в війні з російським загарбником.
Переможців визначає редакція разом із Клубом читачів у кількох традиційних номінаціях.
У номінації "Журналіст року" перемогли фотокореспонденти Associated Press Євген Малолєтка та Мстислав Чернов, чиї роботи з Маріуполя стали одними з найвідоміших ілюстрацій війни. Саме вони зняли, зокрема, пологовий будинок, який окупанти нещадно бомбардували.
На жаль, Євген та Мстислав не змогли особисто забрати нагороду, але за них це зробила журналістка Василіса Степаненко, яка разом хлопцями висвітлювала війну в Маріуполі та однією з останніх покинула місто
Також званням "Журналіст року" посмертно нагородили фотокореспондента Макса Левіна. Він мріяв зняти фотографію, яка зупинить війну. Але не встиг – 13 березня Левін був убитий на Київщині поблизу села Мощун.
Звання "Волонтер року" отримала директорка мережі відомих барів Тата Кеплер, яка ще до великої війни відправляла на фронт ліки та амуніцію. Вночі з 23 на 24 лютого Тата саме відвозила військовим чергову порцію медичної допомоги. З того дня вона завезла на фронт медицини, амуніції, оптики, броників, машин на кільки мільйонів доларів.
"Митцем року" редакція УП обрала письменника Сергія Жадана, який, на жаль, не зміг прийти на церемонію.
За громадянську позицію Українська правда нагордила Асоціацію родин захисників "Азовсталі", до якої входили близькі оборонців із різних підрозділів: "Азову", 36-ої бригади морських піхотинців, нацгвардійців, прикордонників. На сцені премії усіх їх представляла дружина командира полку "Азов" Дениса "Редіса" Прокопенка, Катерина.
Отримуючи нагороду, Катя прочитала лист Дениса, який він написав спеціально для того, аби вона озвучила його на премії УП.
У категорії "Найкращий соціальний проєкт" перемогла "Гуманітарна пошта" від компанії "Нова пошта". У 2022 році цей проєкт переріс в окремий напрямок роботи компанії. Вона звітує: щомісяця перевозить близько 1500 тонн вантажів для захисників та цивільного населення.
"Героєм Української Правди" цього року стала парамедикиня Юлія "Тайра" Паєвська, яка провела три місяці у російському полоні, а до цього рятувала людей в оточеному Маріуполі.
Паєвська повернулася з полону у червні, в рамках обміну. Вона продовжила розповідати світу про звірства, свідком яких стала.
Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та американський історик Тімоті Снайдер були оголошені Друзями України цього року.
У спеціальній номінації Клубу УП "Натхнення року" нагородили командирів гарнізону Маріуполя. Нагороду за всіх отримав офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля "Гендальф" Самойленко. Вручала нагороду журналістка Яніна Соколова.
У другій номінації від Клубу УП - "Інноватор року" - переміг міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Гарант розвитку фонду – номінація, яку вигадав фонд "Повернись живим". У ній працівники фонду вирішили нагородити їхнього постійного партнера MacPaw.
Також у рамках премії Українська правда разом із фондом "Повернись живим" запустила збір на мобільні комплекси спостереження.
Наприкінці церемонії відбувся аукціон, на який фонд "Повернись живим" виставив російську радіостанцію з танку Т-62. Її викупили за 75 тисяч. Також на тихому аукціоні були виставлені 3 фото Дмитра Ларіна. За них разом зібрали 50 тисяч.
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