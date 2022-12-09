Тайра, Тата Кеплер і командири гарнізону "Маріуполь" стали лауреатами премії "Української правди"

8-го грудня "Українська правда" провела вже третю церемонію нагородження власною премією, яку отримують ті, хто пише історію країни в різних сферах.

Цього року володарями статуетки від УП стали люди, котрі всіма силами наближають омріяну і довгоочікувану перемогу України в війні з російським загарбником.

Переможців визначає редакція разом із Клубом читачів у кількох традиційних номінаціях.

Церемонія нагородження розпочалася зі зворушливої промови головної редакторки УП Севгіль Мусаєвої Автор фото - дмитро ларін

У номінації "Журналіст року" перемогли фотокореспонденти Associated Press Євген Малолєтка та Мстислав Чернов, чиї роботи з Маріуполя стали одними з найвідоміших ілюстрацій війни. Саме вони зняли, зокрема, пологовий будинок, який окупанти нещадно бомбардували.

На жаль, Євген та Мстислав не змогли особисто забрати нагороду, але за них це зробила журналістка Василіса Степаненко, яка разом хлопцями висвітлювала війну в Маріуполі та однією з останніх покинула місто

Степаненко працювала з Малолєткою і Черновим у Маріуполі

Також званням "Журналіст року" посмертно нагородили фотокореспондента Макса Левіна. Він мріяв зняти фотографію, яка зупинить війну. Але не встиг – 13 березня Левін був убитий на Київщині поблизу села Мощун.

Журналіст УП Михайло Ткач вручив нагороду матері Макса Левіна

Звання "Волонтер року" отримала директорка мережі відомих барів Тата Кеплер, яка ще до великої війни відправляла на фронт ліки та амуніцію. Вночі з 23 на 24 лютого Тата саме відвозила військовим чергову порцію медичної допомоги. З того дня вона завезла на фронт медицини, амуніції, оптики, броників, машин на кільки мільйонів доларів.

Нагороду Таті вручав адвокат Масі Найєм, який втратив око через важке поранення на цій війні

Тата Кеплер і Масі Найєм

"Митцем року" редакція УП обрала письменника Сергія Жадана, який, на жаль, не зміг прийти на церемонію.

Громадська діячка Марія Дідковська (праворуч) мала вручати нагороду Сергію Жадану. На фото з Мар'яною Павлович

За громадянську позицію Українська правда нагордила Асоціацію родин захисників "Азовсталі", до якої входили близькі оборонців із різних підрозділів: "Азову", 36-ої бригади морських піхотинців, нацгвардійців, прикордонників. На сцені премії усіх їх представляла дружина командира полку "Азов" Дениса "Редіса" Прокопенка, Катерина.

Отримуючи нагороду, Катя прочитала лист Дениса, який він написав спеціально для того, аби вона озвучила його на премії УП.

У червні Катерина Прокопенко розповідала УП про жахливі умови, в яких перебували захисники Маріуполя

У категорії "Найкращий соціальний проєкт" перемогла "Гуманітарна пошта" від компанії "Нова пошта". У 2022 році цей проєкт переріс в окремий напрямок роботи компанії. Вона звітує: щомісяця перевозить близько 1500 тонн вантажів для захисників та цивільного населення.

Премію вручала головна редакторка "УП.Життя" Катерина Дорош

Голова відділу соціальної відповідальності "Нової пошти" Олена Умеренко

"Героєм Української Правди" цього року стала парамедикиня Юлія "Тайра" Паєвська, яка провела три місяці у російському полоні, а до цього рятувала людей в оточеному Маріуполі.

Журналіст УП Михайло Кригель, який робив матеріал про Тайру, вручив їй нагороду

Частина редакції Української правди теж вшанувала Юлію

Паєвська повернулася з полону у червні, в рамках обміну. Вона продовжила розповідати світу про звірства, свідком яких стала.

Тайра сказала, що для неї честь - отримати цю нагороду

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон та американський історик Тімоті Снайдер були оголошені Друзями України цього року.

Цього разу Снайдер та Джонсон, на жаль, не змогли приїхати :)

У спеціальній номінації Клубу УП "Натхнення року" нагородили командирів гарнізону Маріуполя. Нагороду за всіх отримав офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля "Гендальф" Самойленко. Вручала нагороду журналістка Яніна Соколова.

Яніна Соколова вручила нагороду Іллі Самойленко

У другій номінації від Клубу УП - "Інноватор року" - переміг міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров, як і належить міністру цифрової трансформації, був присутній онлайн

Нагороду Федорову, яку за нього отримала його речниця, вручали військова Марія Попова та головний редактор Економічної правди Дмитро Дєнков

Гарант розвитку фонду – номінація, яку вигадав фонд "Повернись живим". У ній працівники фонду вирішили нагородити їхнього постійного партнера MacPaw.

Також у рамках премії Українська правда разом із фондом "Повернись живим" запустила збір на мобільні комплекси спостереження.

Наприкінці церемонії відбувся аукціон, на який фонд "Повернись живим" виставив російську радіостанцію з танку Т-62. Її викупили за 75 тисяч. Також на тихому аукціоні були виставлені 3 фото Дмитра Ларіна. За них разом зібрали 50 тисяч.

Директор департаменту розвитку та партнерств "Повернись живим" Олег Карпенко вручив нагороду CEO MacPaw Олександру Косовану

Менеджерка з партнерств у фонді "Повернись живим" Олександра Гайворонська та керівниця Клубу УП Ольга Гуцол

CEO Української правди Андрій Боборикін із дружиною Лізою та арт-критик Костянтин Дорошенко

Севгіль Мусаєва, Христина Бондаренко, Яніна Соколова, Ілля Самойленко, Катерина Прокопенко

Музикант Макс Пташник розважав гостей премії проникливими піснями

Журналістка УП Ольга Кириленко

Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала і політичний оглядач Роман Кравець

Співзасновниця УП Олена Притула, р едактор The Economist Аркадій Островський, Севгіль Мусаєва і засновниця громадської організації "Місто-сад, депутатка Київради Євгенія Кулеба

Метью Люксмур, спеціальний репортер The Wall Street Journal в Україні

Церемонію нагородження премією УП проводили у креативному просторі MacPaw Space

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