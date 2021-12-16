Соколова, Ройтбурд та найкращий вчитель Пройдаков отримали премію УП

Уже другий рік поспіль "Українська правда" вручала премію волонтерам, журналістам, митцям та активістам, яких визначала редакція та Клуб читачів УП.
Цьогорічна церемонія нагородження відбулася 15-го грудня у Шоколадному будинку.
Серед переможців опинилися журналісти Денис Бігус, редакція The Kyiv Independent, Яніна Соколова, волонтерка Катерина Ножевнікова, покійний художник Олександр Ройтбурд та інші.
Докладніше про лауреатів премії читайте у матеріалі на УП. А на ТаблоID дивіться фото з заходу.
Журналісти УП і ведучі заходу Роман Кравець і Роман Романюк та керівниця Клубу читачів УП
і івент-менеджерка УП Олександра Гайворонська
усі фото Дмитро Ларін
Головна редактора УП Севгіль Мусаєва і Роман Романюк
Політик Геннадій Зубко, філософ та колишній політв'язень Ігор Козловський
, журналістка і телеведуча Мирослава Барчук, головний режисер Національного академічного театру опери та балету Анатолій Солов'яненко
Журналіст УП Михайло Ткач і головна редакторка The Kyiv Independent Ольга Руденко
Журналіст УП Михайло Кригель і адвокат Масі Найєм
Генеральний директор "Dragon Capital" Томаш Фіала і головний редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков
Політолог Микола Давидюк, Севгіль Мусаєва та докторка медичних наук, професорка Світлана Арбузова
Журналіст УП Євген Руденко і головна редакторка ТаблоID Тамара Кудрявченко
Севгіль Мусаєва, Мирослава Барчук і кінопродюсер Олег Кохан
Журналістка УП.Життя Дарія Поперечна, редакторка колонок УП Тетяна Пляцок та головна редакторка УП.Життя Катерина Хорощак
Головна бухгалтерка УП Тетяна Маньковська, директорка з персоналу УП Катерина Лотохова і менеджерка з адміністративної діяльності УП Інна Семенова
Христина Головко (УП), керівниця Клубу УП Олександра Гайворонська і голова відділу спецпроєктів УП Аліна Полякова
Премію "Митець року" вручала директорка департаменту культури в КМДА Яна Барінова
Журналіст УП Михайло Ткач вручив премію у категорії "Соціальний проєкт року" батьку маленького Дмитра Свічинського
, для порятунку якого зібрали 2,3 мільйона доларів
Віталій Свічинський подякував Михайлу Ткачу від свого сина за активну участь у зібранні коштів
Філософ і колишній полонений так званої "ДНР" Ігор Козловський вручив премію УП активістам, які рятували будівлю "Квіти України
"
Роман Кравець рекламує на собі мерч Української правди, який можна придбати тут
"Натхненням року" читачі Клубу УП обрали журналістку Яніну Соколову
Член Клубу УП, інвестор медичного онлайн-хабу Doc.ua Ігор Ліскі вручив нагороду "Інноватору року" Денису Бігусу
Журналістка УП Ольга Кириленко разом з редакцією УП вручили нагороду вчителю української мови Артуру Пройдакову
Севгіль Мусаєва, волонтер і засновник "Повернись живим" Віталій Дейнега і ресторатор Юрій Філюк
Для гостей заходу співав соліст Hurtom
Юрій Самовілов
фото дмитра ларіна
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