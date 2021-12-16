Соколова, Ройтбурд та найкращий вчитель Пройдаков отримали премію УП
16 грудня 2021, 14:00
Уже другий рік поспіль "Українська правда" вручала премію волонтерам, журналістам, митцям та активістам, яких визначала редакція та Клуб читачів УП.
Цьогорічна церемонія нагородження відбулася 15-го грудня у Шоколадному будинку.
Серед переможців опинилися журналісти Денис Бігус, редакція The Kyiv Independent, Яніна Соколова, волонтерка Катерина Ножевнікова, покійний художник Олександр Ройтбурд та інші.
Докладніше про лауреатів премії читайте у матеріалі на УП. А на ТаблоID дивіться фото з заходу.
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Журналісти УП і ведучі заходу Роман Кравець і Роман Романюк та керівниця Клубу читачів УП і івент-менеджерка УП Олександра Гайворонська
усі фото Дмитро Ларін
Головна редактора УП Севгіль Мусаєва і Роман Романюк
Політик Геннадій Зубко, філософ та колишній політв'язень Ігор Козловський, журналістка і телеведуча Мирослава Барчук, головний режисер Національного академічного театру опери та балету Анатолій Солов'яненко
Журналіст УП Михайло Ткач і головна редакторка The Kyiv Independent Ольга Руденко
Журналіст УП Михайло Кригель і адвокат Масі Найєм
Генеральний директор "Dragon Capital" Томаш Фіала і головний редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков
Політолог Микола Давидюк, Севгіль Мусаєва та докторка медичних наук, професорка Світлана Арбузова
Журналіст УП Євген Руденко і головна редакторка ТаблоID Тамара Кудрявченко
Севгіль Мусаєва, Мирослава Барчук і кінопродюсер Олег Кохан
Журналістка УП.Життя Дарія Поперечна, редакторка колонок УП Тетяна Пляцок та головна редакторка УП.Життя Катерина Хорощак