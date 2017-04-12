Міністр Нищук про скандальне інтерв’ю Дорна: Це неприпустимо

Міністр культури Євген Нищук прокоментував скандальне інтерв’ю співака Івана Дорна російському блогеру Юрію Дудю.

Нищук заявив, що подібні висловлення про "сварку" між Росією та Україною у той час, коли гинуть тисячі людей, є неприйнятними.

Про це пишуть "Українські Новини".

"Артисти є не просто тими, хто веселить і несе тільки свій талант, і ніщо інше їх не повинно хвилювати. Це неправильно. Коли на сході держави гинуть десятки тисяч кращих синів України, говорити, що тут йде невелика сварка - неприпустимо", - зазначив Нищук.

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Нищук вважає слова Дорна неприйнятними

У своєму інтерв'ю, окрім всього, Дорн також заявив, що не давав гроші на допомогу АТО. Мовляв, він дав гроші на постраждалих у Маріуполі, а телеведучий Сергій Притула розпорядився ними інакше та ще й про це усім розтрубив.

Коментуючи це, міністр Нищук зауважив, що допомагати або не допомагати українській армії - це особиста справа Дорна, але те висловлювання, що суперечать дійсності про відносини Росії і України, є неприйнятним.

Від допомоги АТО два роки тому Іван також відхрестився

Нагадаємо, з вечора 11-го квітня у мережі тільки й говорять, що про інтрев'ю, у якому Іван Дорн назвав політичний конфлікт Росії з Україною "сваркою", а росіян та українців - "собратьями".

Фото з Facebook Нищука та стоп-кадри з відео з YouTube