Козловський про виступ у Москві: Це не зрада, і я не боюся цькування

Співак Віталій Козловський запевняє, що не боїться цькування через свій виступ у Москві 9-го травня.

Артист вважає, що це не зрада, і що він зробив усе правильно, донесши свою ідею до росіян.

Про це Віталік детально розписав у своєму Facebook.

"За останні 4 роки я жодного разу не виступав в Росії і вважаю це недопустимим зі зрозумілих на те причин. Але коли від українців, які живуть у Росії, отримав запрошення виступити на концерті з нагоди Дня Перемоги - після тривалих сумнівів погодився", - почав виправдовуватися співак.

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"Я вшанував ветеранів там, де мене хотіли почути, та з іншої нагоди цього виступу я б собі не дозволив. Переконаний, що ветерани в Москві такі ж, як і в Києві - вони разом пройшли страшну війну, перемогли у ній, заплативши дуже дорогу ціну. Вони йшли до кінця, не ділили себе на нації, це їх пам`ять. І вони заслуговують на те, щоб прожити свої останні роки гідно, відчуваючи нашу вдячність", - заявив Козловський.

"Протистояння політиків (саме політиків, а не простих людей!!!), яке відбувається нині і призводить до нової війни та смертей моїх земляків - це страшно, але це не має нівелювати історію та подвиг тих, хто переміг у 1945-му. Не має ставати на заваді порозумінню людей адекватних та думаючих. Тому я не відмовився від цього виступу. І коли під час концерту отримав записку "Украина, мы тебя любим! Пусть всегда будет мир!" - Я зрозумів, що зробив все правильно", - наголосив Віталік.

Виходить, в Україні Козловського чути не хотіли

Співак також заявив, що він чесний перед своєю Батьківщиною і навіть неодноразово виступав у зоні АТО.

"Я пишаюся званням Заслуженого Артиста України, і принциповою умовою мого виступу в Москві було - щоб саме так мене оголосили. Щоб я мав можливість спілкуватися зі сцени саме як Український артист і просувати українську ідею і нашу правду простим людям", - заходився пояснювати Козловський.

"Донести до них те, яка сильна і талановита наша Країна. Які справжні та достойні люди у ній живуть і заслуговують на мирне небо. Те, що ми не хочемо війни та щоб гинули наші земляки", - додав співак.

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"І нехай зі мною хтось не погодиться, але вважаю, що донести правду щодо своєї країни і свого народу у такий спосіб, сказати відкрито на площі перед людьми - це не зрада. Зрада - піддаватися істерикам, "бити" один одного, цькувати і затишно себе почувати в атмосфері ненависті та пошуку серед своїх тих, кого можна звинуватити у всіх гріхах", - вважає Віталік.

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І наостанок Козловський зауважив, що все сказане – його особиста думка, яку він нікому не нав’язує.

"Якою б не була суспільна реакція, це не змінить того факту, що я завжди був патріотом своєї країни і залишаюся ним. А цькування я не боюсь", - підсумував Віталій.

Фото з Instagram