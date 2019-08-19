Пономарьов у шоці: артист заявив, що в нього вкрали пісню. АУДІО
Не лише Кеті Перрі та Lady Gaga стали фігурантками плагіат-скандалів. Спіткала ця доленька й Олександра Пономарьова, але він - постраждала сторона.
46-річний артист оголосив, що в нього вкрали пісню "Варто чи ні". Зробив це мексиканський та американський виконавець Артуро Чересо.
Про це обурений Сашко оголосив у Instagram.
"Хоче вкрасти пісню мою американець з компаніями! Вже вдруге! Пісню, яку я написав в 2004-му році , виклав в YouTube, зараз перезалив, бо якість попередньої версії була не найкращою, і після того почалося 😅 мова про пісню #ялюблютількитебе!", - побідкався Пономарьов.
"Звичайно буду заганяти цих злодюжек за сині хмари , але ... сам прецедент, я в шоці ( про коментарі в YouTube взагалі мовчу )", - додав він.
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Нагадаємо, кілька років тому Бейонсе закидали крадіжку ідеї клипу Віктора Павліка.
Відео з YouTube, фото з Instagram Пономарьова