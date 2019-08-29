Аліна Паш пояснила свою поїздку до окупованого Криму, фото на тлі Кремля та "спаплюжений" гімн

Реперка Аліна Паш (Alina Pash) вирішила відповісти на закиди в мережі щодо своїх поїздок до окупованого Криму та Москви, де зірка ще й сфотографувалася на тлі Кремля. Вона заявила, що їй та її родині погрожують.

Також Аліна прокоментувала свій виступ на Ході Гідності 24-го серпня, який декому видався паплюженням державного гімну.

Розлогий допис вона розмістила на своїй Facebook-сторінці. Вона адресувала його "тим, хто в ефірах українських телеканалів та зi сторiнок ЗМI маніпулює недостовірною інформацією щодо громадянки України Аліни Паш та для тих, хто плюндрує її ім'я в соціальних мережах і пише гидоти".

У 2017-му році Паш фотографувалася на тлі Кремля

Співачка заявила, що за час існування проєкту Alina Pash жодного разу не виступала на території Росії, хоча отримувала "десятки пропозицій". А от як приватна особа справді їздила до Росії та окупованого Криму.

"У 2017 році за особистими обставинами Я була на території Росії, як приватна особа. Так, Я зробила фото зі світшотом "KYIV" на Червоній Площі. Тому що вважаю, що саме так має англійською писатися назва української столиці. Київ, не Кієв", - зазначила Аліна.

"У 2015 році Я була на території Криму із музикантами з візитом до родичів членів команди у яких було весілля. Якщо Я порушила законодавство України — готова відповідати за законом, але не готова відповідати перед суспільством як артист. Це було за три роки до появи проєкту Alina Pash. Всю відповідальність публічної людини перед суспільством Я розумію. Мапа України виглядає для мене сьогодні так само, як Я її вивчала у 1-му класі з Татом", - написала вона.

Це фото 2012-го року досі є в Instagram Аліни, а от коментар - видалено

Що до свого виступу на "Зе-параді" Паш підкреслила, що виконаний нею куплет не є частиною гімну та не є його паплюженням. Його вона написала сама і виступила на Ході Гідності безкоштовно.

Реперка звернулася до тих, хто погрожує їй та її родині, попередивши про кримінальну відповідальність за законом України.

"Я вас не боюсь. Бо на моєму боці правда і на моєму боці любов. Любов до України і мільйонів щирих сердець моїх братів та сестер", - закінчила вона свій допис.

Нагадаємо, 24-го серпня для українців також виступали ONUKA та Тіна Кароль із зухвалим декольте.

Фото з соцмереж