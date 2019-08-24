Тіна Кароль у патріотичних прикрасах та Аліна Паш у джинсах виступили на Зе-параді

24-го серпня у Києві на Майдані Незалежності відбулася славнозвісна Хода Гідності або Зе-парад, режисерами якого стали Алан Бадоєв та Олена Коляденко.

Усе дійство складалася з трьох частин і почалося з хвилини мовчання на Алеї Небесної сотні, якою пройшов президент Володимир Зеленський з дружиною в оточенні дітей.

Для Дня Незалежності перша леді обрала доволі просту білу сукню та сіро-блакитні туфлі на низьких стійких підборах фото "Страна"

Потім Зеленський попрямував до дзвона під пішохідним мостом, де дитина, чий батько загинув рік тому, запустила передзвін дзвонів в різних містах України. У цій же частині, саунд-продюсером якої виступив Євген Філатов (The Maneken), покладання квітів загиблим супроводжувалося вокалізом та грою на сопілці від ONUKA.

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У другій частині Ходи підняли прапор під акапельне виконання гімну. Уперше в історії Гімн України звучав понад 7 хвилин у виконанні понад 600 голосів військового хору.

Переглянути цей допис в Instagram Слава Україні! Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) 24 Сер 2019 р. о 4:27 PDT

У цій частині програми куплет гімну також заспівала Тіна Кароль, стоячи у пишній білій сукні на даху консерваторії. Але перед співом Тіни виступила реперка Аліна Паш у супроводі барабанщиків Почесної варти президентського полку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 24 Авг 2019 в 12:38 PDT

Кароль була у сукні від ASHI Studio

Патріотичні колоски на Тіні були від дизайнерки Валерії Гуземи

У третій заключній частині Ходи Зеленський вручив державні нагороди.

"Для мене було величезною честю взяти участь в організації урочистої частини святкування Дня Незалежності. Це був виклик для всієї моєї команди, і ми його прийняли. Тому що завдання, яке поставив перед нами Володимир, повністю співпадало з нашими уявленнями про те, як повинно виглядати свято незалежності України!", - зазначив режисер Зе-параду Алан Бадоєв.

Фото з соцмереж