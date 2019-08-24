Тіна Кароль у патріотичних прикрасах та Аліна Паш у джинсах виступили на Зе-параді
24-го серпня у Києві на Майдані Незалежності відбулася славнозвісна Хода Гідності або Зе-парад, режисерами якого стали Алан Бадоєв та Олена Коляденко.
Усе дійство складалася з трьох частин і почалося з хвилини мовчання на Алеї Небесної сотні, якою пройшов президент Володимир Зеленський з дружиною в оточенні дітей.
Потім Зеленський попрямував до дзвона під пішохідним мостом, де дитина, чий батько загинув рік тому, запустила передзвін дзвонів в різних містах України. У цій же частині, саунд-продюсером якої виступив Євген Філатов (The Maneken), покладання квітів загиблим супроводжувалося вокалізом та грою на сопілці від ONUKA.
У другій частині Ходи підняли прапор під акапельне виконання гімну. Уперше в історії Гімн України звучав понад 7 хвилин у виконанні понад 600 голосів військового хору.
Переглянути цей допис в Instagram
У цій частині програми куплет гімну також заспівала Тіна Кароль, стоячи у пишній білій сукні на даху консерваторії. Але перед співом Тіни виступила реперка Аліна Паш у супроводі барабанщиків Почесної варти президентського полку.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
По правді відкрию як є, знаю хто я й не беру що є не моє А мати мі казала усе - коріння своє дороге, В житті варто бути таким як ти є, І правду казати одразу в лице І вільно думати, й на повну дихати У Всесвіті першим у черзі до щастя є Ти! I money can’t buy знати себе і знати свій край Своє, свої, своя гордість у мене є! А як же вишневий садок, хрущі там уже не гудуть? Та знаю є плугатарі із новими плугами ідуть І бачу я сильних жінок, які за собою ведуть І з ними їх чоловіки які благородність несуть І Карпати залунають Заспівають храми Понесуться з диким вітром попід горами Не ховаєм свої шрами - прикрашають рани Край де степи і озера дихають лісами Тут моє коріння мами Сиплю золото вустами Не шукай інше світами Ти лише прийди до тями Окови знявши із своїх думок Сплетемо поколінь новий вінок ✊🏾 З Днем Незалежності, Україно! ❤️
Посмотреть эту публикацию в Instagram
У третій заключній частині Ходи Зеленський вручив державні нагороди.
"Для мене було величезною честю взяти участь в організації урочистої частини святкування Дня Незалежності. Це був виклик для всієї моєї команди, і ми його прийняли. Тому що завдання, яке поставив перед нами Володимир, повністю співпадало з нашими уявленнями про те, як повинно виглядати свято незалежності України!", - зазначив режисер Зе-параду Алан Бадоєв.
Фото з соцмереж