"Х*й им в жопу": Як депутат Радуцький у Раді призначення голови МОЗ обговорював
Не встигла нова Рада запрацювати, а новообраний зе-депутат та засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький уже відзначився.
До об’єктива фотографа Цензор.НЕТ потрапила не дуже цензурна переписка про кандидатів на пост голови Міністерства охорони здоров'я.
"Моя людина Зоряна Черненко" - написав Радуцький.
"А то всі п*здять, що Супрун", - отримав він у відповідь.
"Х*й їм у дупу!!!" - відреагував Радуцький.
Ця історія мала продовження після того, як Радуцький дізнався, що його переписка потрапила у ЗМІ. Депутат, звісно ж, хотів спробувати примусити видання "Цензор.НЕТ" зняти новину.
"Бл*ть", - констатує співрозмовник нардепа.
"Ага, треба їм спробувати зняти", - пише Радуцький.
"Не чіпайте", - радять йому.
"Я про Цензор", - уточнює Радуцький.
"Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти. Тільки якщо у вас там чудові стосунки", - пояснили новоспеченому депутату.
Фото Дмитра Ларіна та "Цензор.НЕТ"