"Х*й им в жопу": Як депутат Радуцький у Раді призначення голови МОЗ обговорював

Не встигла нова Рада запрацювати, а новообраний зе-депутат та засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький уже відзначився.

До об’єктива фотографа Цензор.НЕТ потрапила не дуже цензурна переписка про кандидатів на пост голови Міністерства охорони здоров'я.

"Моя людина Зоряна Черненко" - написав Радуцький.

"А то всі п*здять, що Супрун", - отримав він у відповідь.

"Х*й їм у дупу!!!" - відреагував Радуцький.

Ця історія мала продовження після того, як Радуцький дізнався, що його переписка потрапила у ЗМІ. Депутат, звісно ж, хотів спробувати примусити видання "Цензор.НЕТ" зняти новину.

Радуцький ще не звик переписуватися у Раді, тому не знав, що треба ховати телефон від пильних фотографів :) фото дмитра ларіна

"Бл*ть", - констатує співрозмовник нардепа.

"Ага, треба їм спробувати зняти", - пише Радуцький.

"Не чіпайте", - радять йому.

"Я про Цензор", - уточнює Радуцький.

"Гірше буде, якщо опублікують, що хочете зняти. Тільки якщо у вас там чудові стосунки", - пояснили новоспеченому депутату.

Фото Дмитра Ларіна та "Цензор.НЕТ"