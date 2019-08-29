Відкриття Зе-Ради: чокання Богдана, біла Тимошенко та президент без краватки

Багато нових облич, імена яких майже невідомі журналістам, змішалися зі вже добре знайомими та, у деяких випадках, обридлими лицями народних обранців.
Жіночки у різнокольорових ділових костюмах та сукнях з гіпюру, чоловіки у вишиванках та краватках, окрім президента Володимира Зеленського, який відкривав засідання у білій розстібнутій на один гудзик сорочці та чорному костюмі.
Але вже традиційно увагу мережі найбільше привернув голова ОП Андрій Богдан. Фото того, як він цокається склянкою із водичкою, сидячи перед всіма експрезидентами, вже стало мемом у соцмережах.
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"Сен-Тропе не відпускає Богдана", - жартують у мережі