Відкриття Зе-Ради: чокання Богдана, біла Тимошенко та президент без краватки

29-го серпня сталося довгоочікуване відкриття нової Верховної Ради, і соцмережі вже рясніють селфі новоспечених депутатів у стінах парламенту.

Багато нових облич, імена яких майже невідомі журналістам, змішалися зі вже добре знайомими та, у деяких випадках, обридлими лицями народних обранців.

Жіночки у різнокольорових ділових костюмах та сукнях з гіпюру, чоловіки у вишиванках та краватках, окрім президента Володимира Зеленського, який відкривав засідання у білій розстібнутій на один гудзик сорочці та чорному костюмі.

Але вже традиційно увагу мережі найбільше привернув голова ОП Андрій Богдан. Фото того, як він цокається склянкою із водичкою, сидячи перед всіма експрезидентами, вже стало мемом у соцмережах.

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Сен-Тропе не відпускає Богдана", - жартують у мережі

"И снова здравствуйте", - ніби каже нам Нестор Шуфрич

Відсутність краватки на Зеленському вже теж обговорюють у мережі

Святослав Вакарчук та його "Голос"

Важко уявити парламент без Юлії Тимошенко, а Юлію Тимошенко без парламенту

Голова Держмитниці Максим Нефьодов і собі зробив фоточку на пам'ять

Є і в новій Раді любительки мережива та дивакуватих фасонів

Але і ділових костюмів було достатньо

Подивимося, як нові депутатки далі вбиратимуться на роботу

Павло Розенко, мабуть, розказує колезі про свій незабутній відпочинок у Батумі з коханою на спині фото дмитра ларіна

Олімпійський призер із боротьби Жан Беленюк

У минулому медик-волонтер, а нині депутатка з ЄС Яна Зінкевич фото дмитра ларіна

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Усі експрезиденти були в краватках, на відміну від чинного

Таке фото зробив ледь не кожен новоспечений парламентарій

Ніна Южаніна з виглядом досвідченої депутатки слухала розповіді Миколи Величковича

Ірина Геращенко теж селфі робила з соратницями

Катя Осадча вирішила відкривати Раду яскраво

Вікторія Сюмар припала до Нестора Шуфрича

А це зе-депутат Олександр Скічко запостив у сторі меню з парламентської їдальні

У Раді таки побільшало гіпюру

Дехто переплутав театральну прем'єру з відкриттям Ради. Хоча...

Той випадок, коли національне не означає елегантне

Цікаво, що буде, якщо підійти та потягнути за цю пікантну блискавку

"Господи, що я тут роблю?"

"І я"

"Не переживай, друже, якось воно буде"

Фото Дмитра Ларіна та з соцмереж