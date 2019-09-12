Пенетьєрі закрутила з братом бойфренда, який її лупцював. ФОТО

Схоже, американська актриса Хейден Пенетьєрі зробила для себе вірні висновки та кинула свого бойфренда Брайана Хікерсона, що її бив. Для того, щоби почати зустрічатися з його братом.

Тепер екснаречена Володимира Кличка - дівчина Зака Хікерсона.

Папарацці днями підловили нову парочку на романтичній прогулянці в Нью-Йорку.

Про це повідомляє Radar Online із посиланням на In Touch.

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Пенетьєрі покинула одного Хікерсона, щоби почати зустрічатися з іншим?

"Вони ішли, тримаючись за руки, балакали та сміялися. Вона підстрибувала і корчила смішні рожі, а він грав м'язами та сміявся. У них був щасливий вигляд разом", - розказав очевидець.

За припущенням джерел, стосунки Пенетьєрі з другим Хікерсоном почалися два місяці тому. Рідні та друзі актриси від цього геть не в захваті, але Хейден не бажає обговорювати цю тему.

"Не знаю, чи це краще за альтернативу. Це може бути настільки дивно, єдина позитивна річ у цьому - те, що в Зака точно не така агресивна вдача, як у Брайана", - поділився друг 30-річної зірки.

Між іншим, Зак Хікерсон працює пастором у церкві Acts 321.

У екса Хейден, що її бив, знайшовся брат-пастор

Як відомо, суд над Брайаном Хікерсоном відбудеться наприкінці вересня. Поки що йому офіційно забороняється ордером наближатися до жертви. Молодикові, який не лише бив, а й кусав Пенетьєрі, світить до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, донька Хейден та Володимира Кличка, Кайя Євдокія живе з батьком в Україні.

Прінтскрін із Radar Online, фото з Facebook