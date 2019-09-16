Ліхута заступився за Повалій, з якої познущалися через "корсет для бабці"

Продюсер і чоловік співачки Таїсії Повалій Ігор Ліхута публічно заступився за свою жінку у мережі.

Артистка виклала фото зі свого виступу на дні міста Гомеля, і всі помітили, наскільки стрункішою вона виглядає. Але декому здалося, що Таю просто затягли в корсет.

Так, політтехнолог Олексій Голобуцький у своєму Facebook висміяв вбрання Повалій, назвавши його "корсетом для бабці".

Співачка справді помітно схудла

Голобуцькому здалося, що Тая у корсеті, і що це смішно

Ліхута доволі різко відреагував на слова політолога у своєму Facebook.

А Повалій в Instagram зізналася у любові до свого чоловіка, який її захистив.

Нагадаємо, нещодавно з'ясувалося, що ювілейного концерту Повалій в Києві не буде.

Фото з Instagram