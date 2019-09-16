Ліхута заступився за Повалій, з якої познущалися через "корсет для бабці"
Продюсер і чоловік співачки Таїсії Повалій Ігор Ліхута публічно заступився за свою жінку у мережі.
Артистка виклала фото зі свого виступу на дні міста Гомеля, і всі помітили, наскільки стрункішою вона виглядає. Але декому здалося, що Таю просто затягли в корсет.
Так, політтехнолог Олексій Голобуцький у своєму Facebook висміяв вбрання Повалій, назвавши його "корсетом для бабці".
Ліхута доволі різко відреагував на слова політолога у своєму Facebook.
А Повалій в Instagram зізналася у любові до свого чоловіка, який її захистив.
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Люблю свою семью, свой дом и своего мужчину! ⠀ Мое творчество — моя жизнь. Я считаю, что нужно больше думать о том, что вносишь в этот Мир, что создаёшь. И делаешь ли ты это в принципе! Приезжая на каждый концерт, я отдаюсь по полной, я всегда знаю, что пою для своих слушателей. Я точно знаю, что живу не зря! ⠀ Спасибо моему мужу, который всегда рядом, и за его заботу. А кто для вас настоящий мужчина?
Нагадаємо, нещодавно з'ясувалося, що ювілейного концерту Повалій в Києві не буде.
Фото з Instagram