Ювілейний концерт Повалій у Києві таки скасували

Не вийшло у співачки Таїсії Повалій здійснити план повернення на українську сцену. Її ювілейний концерт, запланований на 10 грудня у Палаці "Україна" все ж таки скасували.

Про це повідомив директор Палацу Роман Недзельський під час брифінгу, пише "ТСН".

За його словами, причиною скасування концерту Повалій став той факт, що вони не дійшли певної згоди.

Хоч Тая і запевняла, що законів не порушувала і до Криму не їздила , ювілейний концерт доведеться робити не в Україні

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На цю дату вже заплановано інші заходи.

Також Недзельський зізнався, що раніше розмовляв із чоловіком Таїсії Повалій, продюсером Ігорем Ліхутою щодо того, аби вони дали суспільству відповідь на низку запитань. Зокрема, де живуть та чи підтримують українських військових.

Тая вже 5 років не давала сольних концертів на батьківщині

Крім того, Недзельський зауважив, що афіши з інформацією про концерт були розвішані містом без його відома, адже в них з Повалій навіть не біло укладено жодних угод.

Нагадаємо, ще у 2016-му Ліхута бідкався, що їм не дають працювати в Україні.

Фото з Instagram