Ювілейний концерт Повалій у Києві таки скасували
Не вийшло у співачки Таїсії Повалій здійснити план повернення на українську сцену. Її ювілейний концерт, запланований на 10 грудня у Палаці "Україна" все ж таки скасували.
Про це повідомив директор Палацу Роман Недзельський під час брифінгу, пише "ТСН".
За його словами, причиною скасування концерту Повалій став той факт, що вони не дійшли певної згоди.
На цю дату вже заплановано інші заходи.
Також Недзельський зізнався, що раніше розмовляв із чоловіком Таїсії Повалій, продюсером Ігорем Ліхутою щодо того, аби вони дали суспільству відповідь на низку запитань. Зокрема, де живуть та чи підтримують українських військових.
Крім того, Недзельський зауважив, що афіши з інформацією про концерт були розвішані містом без його відома, адже в них з Повалій навіть не біло укладено жодних угод.
Нагадаємо, ще у 2016-му Ліхута бідкався, що їм не дають працювати в Україні.
Фото з Instagram