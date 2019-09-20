"Хто ви така, щоби мене перевіряти?": Зе-депутат Тищенко в Раді визвірився на журналістку

Нардеп-ресторатор Микола Тищенко вже встиг відзначитися в новій Раді. Представник "Слуги народу" відмовився відповісти на питання журналістки, натомість порадив "попити водички" та заявив, що вона не має права його перевіряти.

Мініконфлікт у кулуарах ВР відбувся між співробітницею "Радіо Свобода", Тищенком та його колегою Артемом Культенком.

Журналістка запитала нардепів, хто нині є міністром охорони здоров'я. Ті не відповіли.

Пане Миколо, просто про всяк випадок: новий міністр охорони здоров'я - Зоряна Скалецька. Не дякуйте )

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"Дівчино, ви сьогодні це питання задавали 50 разів усім моїм колегам. Для чого ви це робите, яка ваша ціль?", - роздратовано поцікавився Тищенко.

Журналіст пояснила, що багато людей закидають "Слузі народу", що вони голосують, не читаючи, за що саме. А оскільки нардепи нещодавно призначали новий уряд, то мали б знати, кого ж вони підтримували.

На це Тищенко набрав у склянку води і сказав: "Попийте водички, вам корисно".

«Слуги народу» Микола Тищенко та Артем Культенко, здається, не люблять відповідати на запитання журналістів Радіо Свобода pic.twitter.com/XCXn0GiHao — Радіо Свобода (@radiosvoboda) September 19, 2019

Культенко заявив, що "з радістю давав би коментарі журналістам", але не розуміє, навіщо йому ставлять такі питання.

На це журналістка зазначила, що перевіряє, чи читають нардепи закони.

"А хто ви така, щоб мене перевіряти? Ну хто ви? Мій батько? чи дружина? Хто ви, щоб перевіряти?", - обурився Тищенко і пішов.

Нагадаємо, в червні Микола Тищенко посміявся з приписаного йому кримінального минулого та щиро запевнив ТаблоID, що не має наміру балотуватися до Ради. А незабаром опинився в списках "Слуги народу".

Фото з Instagram Тищенка