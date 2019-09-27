Справу закрито: екснаречена Кличка не стала свідчити проти чоловіка, який її лупцював

Американський актор-початківець Брайан Хікерсон, котрому світило кілька років тюрми за домашнє насильство по відношенню до подруги, Хейден Пенетьєрі, вийшов сухим із води.

Колишня наречена Володимира Кличка, вочевидь, не захотіла виступити в суді проти свого кривдника.

Адже причиною закриття справи стала "відсутність свідків", дізналося видання Radar Online.

Чоловік, який піднімав руку на Хейден, уникнув покарання

Таке рішення суд ухвалив 26-го вересня.

Те, що справу зрештою довелося закрити, каже про те, що жертва не побажала співпрацювати з представниками обвинувачення. Як стало відомо виданню, 25-го вересня окружна прокуратура звернулася до рідних Хейден, бо з самою актрисою зв'язатися не вдалося взагалі.

Зі слів джерел, родина Пенетьєрі вкрай розчарована її рішенням, але сподівається, що жінка колись передумає, і справу знову буде відкрито.

Пенетьєрі вирішила пробачити свого кривдника?

Нагадаємо, за свідченням поліцейських, які у травні прибули до оселі Брайана та Хейден за викликом сусідів, на тілі та обличчі акторки були сліди насильства: садна, набряки та навіть слід від укусу. Хікерсон і раніше піднімав руку на подругу.

Як відомо, нещодавно Пенетьєрі заскочили в компанії брата Хікерсона. Ймовірно, тепер у неї роман із ним. Може, саме тому Хейден і вирішила перегорнути сторінку і лишити історію з Брайаном у минулому.

У Володимира Кличка та Хейден Пенетьєрі є спільна донька Кайя Євдокія. У грудні дівчинці виповниться 5 років. Вона мешкає з батьком в Україні.

Фото з Twitter Пенетьєрі, з Instagram