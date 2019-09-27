Справу закрито: екснаречена Кличка не стала свідчити проти чоловіка, який її лупцював
Американський актор-початківець Брайан Хікерсон, котрому світило кілька років тюрми за домашнє насильство по відношенню до подруги, Хейден Пенетьєрі, вийшов сухим із води.
Колишня наречена Володимира Кличка, вочевидь, не захотіла виступити в суді проти свого кривдника.
Адже причиною закриття справи стала "відсутність свідків", дізналося видання Radar Online.
Таке рішення суд ухвалив 26-го вересня.
Те, що справу зрештою довелося закрити, каже про те, що жертва не побажала співпрацювати з представниками обвинувачення. Як стало відомо виданню, 25-го вересня окружна прокуратура звернулася до рідних Хейден, бо з самою актрисою зв'язатися не вдалося взагалі.
Зі слів джерел, родина Пенетьєрі вкрай розчарована її рішенням, але сподівається, що жінка колись передумає, і справу знову буде відкрито.
Нагадаємо, за свідченням поліцейських, які у травні прибули до оселі Брайана та Хейден за викликом сусідів, на тілі та обличчі акторки були сліди насильства: садна, набряки та навіть слід від укусу. Хікерсон і раніше піднімав руку на подругу.
Як відомо, нещодавно Пенетьєрі заскочили в компанії брата Хікерсона. Ймовірно, тепер у неї роман із ним. Може, саме тому Хейден і вирішила перегорнути сторінку і лишити історію з Брайаном у минулому.
У Володимира Кличка та Хейден Пенетьєрі є спільна донька Кайя Євдокія. У грудні дівчинці виповниться 5 років. Вона мешкає з батьком в Україні.