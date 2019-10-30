$100, класика та орал: як Зе-депутат Яременко "провокаційно" в Раді з повією листувався
Нардепа від "Слуги народу" Богдан Яременка підловили за пікантним листуванням у сесійній залі Верховної Ради. 48-річний політик через сайт знайомств домовлявся з повією.
Щоправда, сам одружений Зе-депутат, батько двох дітей запевняє: це не те, про що всі оце подумали.
Екран смартфону Яременка засняв кореспондент видання "Буквы".
На знімках видно два чати зі знайомствами - "Мережа знайомств Мам ..." і "Loveeto". Депутат переглядав анкету 32-річної жіночки на ім'я Аліна, яку цікавили "секс, зустрічі, побачення".
Потім Яременко перейшов до листування, може, з Аліною, а може, з іншою користувачкою.
"...Умови зустрічі з тобою?", - запитав політик.
"Привіт. Місце твоє. Секс захищений, класика і орал. Анальний - табу. Година - 100 доларів. Дві години - 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна", - відповіла таємнича незнайомка.
Сам Яременко вже прокоментував свій "смартфоногейт" у Facebook.
"Про провокації. Після того, як кілька колег по фракції стали жертвами любителів підглядати і читати через плече ми застосували певні запобіжні заходи і тепер знаємо, коли "журналісти" підглядають в наші телефони. Отримавши такий сигнал я вчинив учора провокацію та дозволив сфотографувати сфабриковане "листування", - запевнив він.
"Це спрацювало. Мисливець за паленими фактами сфотографував те, чого немає. Не варто вірити усьому, що публікують ніби то ЗМІ. Далі буде", - пообіцяв нардеп.
І слова в Яременка, схоже, з ділом не розходяться. Вже наступного дня в Раді політик завзято роздивлявся дівчат у Tinder - не сумніваємося, теж виключно заради провокації.
Як пояснив Яременко LB.ua, своїм листуванням зі шльондрою він протестував проти зловживань "тих, хто називає себе журналістами".
"Ми слідкуємо за тим, що відбувається згори. Звісно, ці првокації продовжуватимуться. Деякі колеги казали мені, щоби я так не робив. Але я це зробив таким чином, щоби продемонструвати протест. Показати, що це не журналізм. Це знущання над інформаційними потоками та людьми. Колись щось побачили, не з'ясували, а викинули як жовтий та смажений факт. А говорити нема про що. Того, чого нема. Це очевидно", - заявив політик, повторивши, що з його боку це була провокація.
Депутат додав, що дружина йому вже дзвонила.
"Вона не завжди поділяє моє почуття гумору. Вона мені подякувала", - запевнив він.
Нагадаємо, стіни ВР уже бачили й не таке. Наприклад, екснардеп В'ячеслав Константиновський на робочому місці колись розважався переглядом порно. А Ілля Кива нещодавно свою цюцюрку тарабонькав.