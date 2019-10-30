$100, класика та орал: як Зе-депутат Яременко "провокаційно" в Раді з повією листувався

Нардепа від "Слуги народу" Богдан Яременка підловили за пікантним листуванням у сесійній залі Верховної Ради. 48-річний політик через сайт знайомств домовлявся з повією.

Щоправда, сам одружений Зе-депутат, батько двох дітей запевняє: це не те, про що всі оце подумали.

Екран смартфону Яременка засняв кореспондент видання "Буквы".

Зе-депутат Богдан Яременко в Раді переписувався зі шльондрою

На знімках видно два чати зі знайомствами - "Мережа знайомств Мам ..." і "Loveeto". Депутат переглядав анкету 32-річної жіночки на ім'я Аліна, яку цікавили "секс, зустрічі, побачення".

Потім Яременко перейшов до листування, може, з Аліною, а може, з іншою користувачкою.

Нардеп шукав цікавих знайомств в Інтернеті

32-річну Аліну, наприклад, цікавить секс, зустрічі та побачення. А Богдана Яременка?

"...Умови зустрічі з тобою?", - запитав політик.

"Привіт. Місце твоє. Секс захищений, класика і орал. Анальний - табу. Година - 100 доларів. Дві години - 150. На ніч не залишаюся. Побажання можна", - відповіла таємнича незнайомка.

Політик дізнався розцінки на інтимні послуги

Сам Яременко вже прокоментував свій "смартфоногейт" у Facebook.

"Про провокації. Після того, як кілька колег по фракції стали жертвами любителів підглядати і читати через плече ми застосували певні запобіжні заходи і тепер знаємо, коли "журналісти" підглядають в наші телефони. Отримавши такий сигнал я вчинив учора провокацію та дозволив сфотографувати сфабриковане "листування", - запевнив він.