Яременко вибачився за листування зі шльондрою перед дружиною та Зеленським

Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко назвав своє скандальне листування з повією у Раді "необдуманим вчинком". Він публічно перепросив за нього у своєму Facebook, зокрема президента Володимира Зеленського.

"Не всі рішення бувають однаковими вдалими. Я вилучив попередній пост і хочу вибачитися перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми: від дружини і дітей до фракції і президента", - написав Яременко.

А от за розглядання дівчат у Tinder без відриву від роботи Зе-депутат поки не вибачився...

Нагадаємо, в попередньому, тепер уже видаленому своєму дописі Зе-депутат заявляв, що навмисне сфабрикував пікантну переписку, щоби спровокувати журналістів.

Як відомо, невідома жриця кохання готова була надати Яременку інтимні послуги (крім анального сексу) за 100 доларів за годину. Дві години розваг обійшлися би політику в 150.

Фото з Facebook Яременка