Яременко вибачився за листування зі шльондрою перед дружиною та Зеленським

Народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко назвав своє скандальне листування з повією у Раді "необдуманим вчинком". Він публічно перепросив за нього у своєму Facebook, зокрема президента Володимира Зеленського.

"Не всі рішення бувають однаковими вдалими. Я вилучив попередній пост і хочу вибачитися перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми: від дружини і дітей до фракції і президента", - написав Яременко.

А от за розглядання дівчат у Tinder без відриву від роботи Зе-депутат поки не вибачився...

Нагадаємо, в попередньому, тепер уже видаленому своєму дописі Зе-депутат заявляв, що навмисне сфабрикував пікантну переписку, щоби спровокувати журналістів.

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До слова, спонукати на пост-вибачення нардепа могли не докори сумління, а розіграш. Як повідомив "Стране" пранкер "Джокер", він листувався з Яременком, вдаючи з себе генпрокурора Руслана Рябошапку.

Як відомо, невідома жриця кохання готова була надати Яременку інтимні послуги (крім анального сексу) за 100 доларів за годину. Дві години розваг обійшлися би політику в 150.

Фото з Facebook Яременка