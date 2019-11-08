Колишній король Малайзії не визнає сина від російської "міс" і хоче відкупитися - ЗМІ

Колишній король Малайзії та чинний султан Келантану Мухаммад V Фаріс, який ненадовго оженився на "Міс Москва - 2015" Оксані Воєводіній, не бажає визнавати маленького сина Ісмаїла Леона.

Подейкують, ексмонарх вважає, що кралечка могла народити від "будь-якого чоловіка азійської зовнішності". Мухаммад навіть згоден заплатити, щоби Оксана з дитиною назавжди зникли з його життя.

За розвитком цієї драматичної історії слідкує The Daily Mail.

Колишній король Малайзії не бажає визнавати сина від російської "міс"

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За словами інсайдерів, султан готовий заплатити Оксані 100 тисяч доларів та заснувати траст, із якого вона щомісяця отримуватиме 1,5 тисячі, поки Леон не виросте і не отримає вищої освіти.

У обмін Фаріс вимагає, щоби Воєводіна виховала сина в мусульманській вірі. І щоби вони обоє ніколи не контактували з колишнім королем. Про те, щоби Леон офіційно став спадкоємцем каліфату, не може бути і мови. А одруження з Оксаною Фаріс називає "найбільшою помилкою свого життя".

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Воєводіну все це аж ніяк не влаштовує. Щоби довести батьківство екскороля, жіночка згодна зробити синові ДНК-тест.

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Що ж стосується грошей, то 27-річна "міс" готова погодитися на 31 тисячу доларів на місяць. А ще бажає мати віллу в Іспанії за 20 мільйонів, будинок у Лондоні за 10 мільйонів та квартирку в Москві за скромні півтора мільйони.

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Нагадаємо, заради султана Оксана стала мусульманкою та взяла собі ім'я Ріхана. Вона стверджує, що все ще кохає Фаріса та сподівається, що вони знову стануть щасливою сім'єю.

Фото з Instagram