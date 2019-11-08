Колишній король Малайзії не визнає сина від російської "міс" і хоче відкупитися - ЗМІ

Колишній король Малайзії та чинний султан Келантану Мухаммад V Фаріс, який ненадовго оженився на "Міс Москва - 2015" Оксані Воєводіній, не бажає визнавати маленького сина Ісмаїла Леона.

Подейкують, ексмонарх вважає, що кралечка могла народити від "будь-якого чоловіка азійської зовнішності". Мухаммад навіть згоден заплатити, щоби Оксана з дитиною назавжди зникли з його життя.

За розвитком цієї драматичної історії слідкує The Daily Mail.

Колишній король Малайзії не бажає визнавати сина від російської "міс"

За словами інсайдерів, султан готовий заплатити Оксані 100 тисяч доларів та заснувати траст, із якого вона щомісяця отримуватиме 1,5 тисячі, поки Леон не виросте і не отримає вищої освіти.

У обмін Фаріс вимагає, щоби Воєводіна виховала сина в мусульманській вірі. І щоби вони обоє ніколи не контактували з колишнім королем. Про те, щоби Леон офіційно став спадкоємцем каліфату, не може бути і мови. А одруження з Оксаною Фаріс називає "найбільшою помилкою свого життя".

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Воєводіну все це аж ніяк не влаштовує. Щоби довести батьківство екскороля, жіночка згодна зробити синові ДНК-тест.

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Що ж стосується грошей, то 27-річна "міс" готова погодитися на 31 тисячу доларів на місяць. А ще бажає мати віллу в Іспанії за 20 мільйонів, будинок у Лондоні за 10 мільйонів та квартирку в Москві за скромні півтора мільйони.

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Нагадаємо, заради султана Оксана стала мусульманкою та взяла собі ім'я Ріхана. Вона стверджує, що все ще кохає Фаріса та сподівається, що вони знову стануть щасливою сім'єю.

Фото з Instagram