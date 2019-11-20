"У нього хороша енергетика": Полунін сподівається, що Зеленський поможе йому вернутися в Україну
Український артист балету Сергій Полунін, який рік тому набив на грудях портрет Путіна, гадає, що президент Володимир Зеленський може йому допомогти повернутися на батьківщину.
Про це він розповів в коментарі Крим.Реаліі.
"Не звертався ще ні до кого. Але сподіваюся на найближче налагодження відносин між Росією і Україною. Енергетично я відчуваю, що Зеленський - хороша людина, у нього хороша енергетика, тому, не знаю, може, допоможе мені повернутися. Може, налагодитися якось ситуація", - сказав він.
Як відомо, восени 2018-го Полунін раптом почав співати оди Путіну та отримав російське громадянство.
У Москві танцівник знайшов своє кохання. Нею стала оліміпійська чемпіонка з фігурного катання Олена Ільїних.
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Як зазначає Крым.Реалии, раніше батько Полуніна Володимир розповів, що влітку його син приїхав до Криму з Росії і потрапив в базу "Миротворця" як "порушник державного кордону" і "антиукраїнський пропагандист". Тому батько Сергія був упевнений, що у сина є заборона на в'їзд в Україну.
Але СБУ у відповідь на запит Крым.Реалии повідомила, що інформація про можливу заборону на в'їзд в Україну Полуніну відсутня.
Фото з Instagram