"У нього хороша енергетика": Полунін сподівається, що Зеленський поможе йому вернутися в Україну

Український артист балету Сергій Полунін, який рік тому набив на грудях портрет Путіна, гадає, що президент Володимир Зеленський може йому допомогти повернутися на батьківщину.

Про це він розповів в коментарі Крим.Реаліі.

"Не звертався ще ні до кого. Але сподіваюся на найближче налагодження відносин між Росією і Україною. Енергетично я відчуваю, що Зеленський - хороша людина, у нього хороша енергетика, тому, не знаю, може, допоможе мені повернутися. Може, налагодитися якось ситуація", - сказав він.

Як відомо, восени 2018-го Полунін раптом почав співати оди Путіну та отримав російське громадянство.

У Москві танцівник знайшов своє кохання. Нею стала оліміпійська чемпіонка з фігурного катання Олена Ільїних.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 💕 Публикация от ELENA ILINYKH (@blackswanei) 11 Окт 2019 в 7:06 PDT

Як зазначає Крым.Реалии, раніше батько Полуніна Володимир розповів, що влітку його син приїхав до Криму з Росії і потрапив в базу "Миротворця" як "порушник державного кордону" і "антиукраїнський пропагандист". Тому батько Сергія був упевнений, що у сина є заборона на в'їзд в Україну.

Уже рік Сергій живе і працює в Росії та розхвалює Путіна у мережі. До того ж, з України його ніхто не проганяв

Але СБУ у відповідь на запит Крым.Реалии повідомила, що інформація про можливу заборону на в'їзд в Україну Полуніну відсутня.

Фото з Instagram