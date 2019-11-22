Заступниця міністра спростувала свою "посаду через ліжко": Що це за дикість?

Заступниця міністра інфраструктури Владислава Криклія, Олександра Клітіна, якій приписали отримання посади через ліжко, заявила, що все це фейк.

Жінка дала брифінг 22-го листопада, на якому поділилася власними думками з приводу скандалу.

"Спочатку я хотіла промовчати і ігнорувати цю бридоту. Але я розумію, що сьогодні я, а завтра на моєму місці буде інша жінка – ваша дочка, дружина або мати. То що виходить, що усі симпатичні жінки, що працюють в уряді, парламенті, поліції, займають свої посади через постіль? Що це за дикість взагалі?", - обурилася Клітіна.

Також Олександра зізналася, що спочатку соромилася своєї ефектної зовнішності і навіть намагалася бути сірою мишкою

"Якщо за розмови двох чоловіків напідпитку ЗМІ чорнять саме мене, то на те є причина і замовники.", - зауважила вона.

До слова, свої відповіді заступниця читала з аркуша, на що їй вказали журналісти. Олександра сказала, що хвилюється, тому текст підготувала заздалегідь.

Клітіна помітно хвилювалася, відповідаючи на запитання журналістів

Клітіна також заявила, що має намір звернутися до суду, аби очистити свою репутацію і навіть отримати моральну компенсацію.

"Мої юристи розбираються, ми подамо запит до Верховної Ради, щоб дізнатися, хто в той час був у відрядженні і пліткував. Розповсюдив Антон Поляков - ось зрозуміло, з ким судитися", - заявила вона.

Олександра має намір іти до суду

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що на наступному засіданні Кабінету міністрів проситиме про звільнення заступниці Олександри Клітіної.

Нагадаємо, 19-го листопада у мережі розповсюдили розмови кількох депутатів від "Слуги народу", в якій вони обговорювали Олександру Клітіну, яка нібито потрапила на посаду через ліжко.

Фото з Facebook