"Нічого не було": Тімберлейк публічно вибачився перед дружиною за тримання за ручки з іншою

Американський актор та співак Джастін Тімберлейк нарешті наважився прокоментувати скандальну історію зі своїми посиденьками у барі з темношкірою актрисою Алішею Вейнрайт.

Тімберлейк приніс офіційні вибачення своїй "прекрасній дружині" Джессіці Біл. Артист запевнив, що далі тримання за руки в нього з колегою справа не пішла.

Звернення він зробив на своїй Instagram-сторінці.

Джастін Тімберлейк публічно перепросив дружину за свої посиденьки з іншою в барі

"Я намагаюся, наскільки можу, триматися подалі від пліток, але, заради моєї родини, я відчуваю, що важливо прокоментувати чутки, котрі завдають болю людям, яких я люблю", - пояснив 38-річний Джастін.

"Кілька тижнів тому я припустився великої похибки - але дозвольте мені бути щирим - між мною та моєї колегою нічого не було. Я того вечора забагато випив та жалкую про свою поведінку. Я мав краще подумати", - поділився артист.

Джессіко, це не те, що ти подумала!

Тімберлейк запевнив, що такий вчинок - не той приклад, який він хотів би давати своєму маленькому сину.

"Я вибачаюся перед моєю прекрасною дружиною та сім'єю за те, що поставив їх у таку ганебну ситуацію, і я зосереджений на тому, щоби бути найкращим чоловіком та батьком", - наголосив Джастін.

Нагадаємо, папарацці зняли Тімберлейка та Вейнрайт під час відпочинку в барі разом із іншими учасниками фільму "Palmer". На пальці в артиста не було обручки. Вейнрайт під столом клала руку йому на коліно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Timberlake (@justintimberlake) 4 Дек 2019 в 5:05 PST

Як відомо, Джастін та Джессіка одружені вже 7 років. Як говорив Тімберлейк, дружина для нього - не лише кохана жінка, а й найкращий друг. Їхньому синові Сайлесу чотири.

Фото з Instagram Тімберлейка та Біл

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