Шуфрич і мертві тварини: у мережі з'явилися шокуючі ФОТО з сафарі
Нардепові від "Опозиційної платформи - За життя" Несторові Шуфричу закидають своєрідне та недешеве хобі - полювання у Африці.
Фотографії, на яких політик зображений із мертвими "трофеями", зокрема з дуже рідкісними чорними носорогами, з'явилися в мережі. Про це пише "ЧЕСНО".
Є світлини й на сайті компанії, яка організовує такі тури. На ньому зазначено, що Шуфрич став єдиним мисливцем, кому вдалося вполювати представників трьох підвидів чорного носорога. Постріляти по тваринах політик буцімто їздив у 2015-му році.
Щоправда, не можна виключати й того, що знімки є результатом фотошопу. На інших сторінках того ж мисливського сайту обличчя клієнта, який убив носорога, приховане чорною плямою, а його ім'я не вказане.
Як відомо, затятим мисливцем є й екснардеп Дмитро Добкін. Якось він хизувася, що вбив у Південній Африці буйвола.
Фото з соцмереж та сайту africatrophyhunting.com