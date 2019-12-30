Шуфрич і мертві тварини: у мережі з'явилися шокуючі ФОТО з сафарі

Нардепові від "Опозиційної платформи - За життя" Несторові Шуфричу закидають своєрідне та недешеве хобі - полювання у Африці.

Фотографії, на яких політик зображений із мертвими "трофеями", зокрема з дуже рідкісними чорними носорогами, з'явилися в мережі. Про це пише "ЧЕСНО".

Є світлини й на сайті компанії, яка організовує такі тури. На ньому зазначено, що Шуфрич став єдиним мисливцем, кому вдалося вполювати представників трьох підвидів чорного носорога. Постріляти по тваринах політик буцімто їздив у 2015-му році.

Нестор Шуфрич полюбляє полювати на рідкісних тварин?

У мережі з'явилися фото політика з мертвою здобиччю

Щоправда, не можна виключати й того, що знімки є результатом фотошопу. На інших сторінках того ж мисливського сайту обличчя клієнта, який убив носорога, приховане чорною плямою, а його ім'я не вказане.

Шуфрич розважався в Африці в 2015-му?

Як відомо, затятим мисливцем є й екснардеп Дмитро Добкін. Якось він хизувася, що вбив у Південній Африці буйвола.

Фото з соцмереж та сайту africatrophyhunting.com