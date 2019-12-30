Шуфрич і мертві тварини: у мережі з'явилися шокуючі ФОТО з сафарі

Нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Нестор Шуфрич має своєрідне та недешеве хобі - полювання у Африці.

Фотографії, на яких політик зображений із мертвими "трофеями", зокрема з дуже рідкісними чорними носорогами, з'явилися днями в мережі. У Шуфрича вже підтвердили, що він справді їздив на сафарі.

На сайті компанії, яка організовує такі тури, теж можна побачити українського нардепа. Зазначено, що Шуфрич став єдиним мисливцем, кому вдалося вполювати представників трьох підвидів чорного носорога. Постріляти по тваринах політик буцімто їздив у 2015-му році, пише "ЧЕСНО".

Нестор Шуфрич полюбляє постріляти по рідкісних тваринах

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Тим часом у Шуфрича вже підтвердили справжність резонансних фотографій, але вточнили, що було це у 2013-му році. Виявляється, політик, полюючи на звірів, дуже корисну справу робив.

"Полювання, про які було описано у ЗМІ, велося з дозволу вповноважених на це національним урядом органів, предметом відстрілу був самець не репродуктивного віку, агресивного характеру, який підлягав відстілу", - наголосили на офіційній Facebook-сторінці нардепа, не вточнивши, про котру з мертвих тварин ідеться.

У мережі з'явилися фото політика з мертвою здобиччю

Як підкреслив Шуфрич, полював він "виключно на самців зрілого віку, які втратили здатність давати потомство та являють собою загрозу як для більш молодих самців, так і для місцевих мешканців".

Шуфрич розважався полюванням у Африці

Як відомо, затятим мисливцем є й екснардеп Дмитро Добкін. Якось він хизувася, що вбив у Південній Африці буйвола.

Фото з соцмереж та сайту africatrophyhunting.com