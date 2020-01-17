"Русскоє Рождєство", кав'яр та Лепс: як нардеп Єфімов у Куршевелі тусив

Народний депутат Максим Єфiмов виявився поціновувачем творчості російського співака Григорія Лепса. Настільки відданим поціновувачем, що готовий викласти тисячі доларів за те, щоби насолодитися його вокалом.

Такой подаруночок 45-річний мажоритарник, обраний по Донецькій області, зробив собі на Різдво, гайнувши до Куршевеля.

Відео з дозвіллям члена депутатської групи "ДОВІРА" наводить Страна.ua.

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VIP-вечірка під назвою "Русское рождество" відбулася 7-го січня у ресторані "Le Cap Horn", розташованому на висоті 2100 метрів. На ній і виступав Лепс. Вартість місця за столиком стартувала від 1 тисяч доларів, чим ближче до сцени, тим дорожче. Відтак місце за столиком попід самою сценою коштувало близько 10 тисяч доларів.

Його й зайняв Єфімов із компанією. Вони завзято підспівували артистові.

За словами інсайдера, у вартість квитка входило трохи наїдків - фуа-гра, карпаччо з яловичини, піцці з білими трюфелями, десерти тощо та рюмка водки келих просеко.

"У вартість входив такий собі мінімум із їжі, але це була висока кухня, безумовно, та крапля алкоголю. За все інше треба було доплачувати. Але яке ж руське Різдво без млинців із чорним кав'яром? Звісно, і млинці були, і танці під Лепса", - запевнив очевидець.

Відео "Страны", фото з Facebook Єфімова