Камалію обікрали у київському ТЦ

Шопінг співачки Камалії з мамою та обома дочками в одному з найбільших київських ТЦ коштував їй айфону.

Адже його поцупили просто з кишені артистки так, що вона навіть не помітила.

Про інцидент Камалія повідомила на сторінках у соцмережах.

"Зараз дуже модно фотографуватися з нашою поліцією, але вчора ми фотографувалися не для модного селфі в соцмережах. Поліцейські протоколювали розповідь про те, як циганка з точністю хірурга витягла мій iPhone Pro Max з кишені (я дізналася про це пізніше, коли дивилася кадри камери відеоспостереження)", - написала співачка.

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Камалія стала жертвою злодійки

"Це сталося в Будинку іграшок в Ocean Plaza. Я сумніваюся, що коли-небудь знову побачу свій телефон. IPhone заблокований і знаходиться у всесвітньому списку втрачених телефонів. Дуже сумно через фотографії і інформацію, яку я ще не встигла зберегти в хмарі. Будьте обережні в Ocean Plaza. Кажуть, що це не перший випадок в цьому торговельному центрі", - обурилася зірка.

Хтось у коментарях порадив Камалії ходити з охороною. На що співачка заявила, що у неї є охоронці. Проте не уточнила, чи були вони з нею того дня.

Нагадаємо, не так давно у центрі Києва обікрали автівку співачки Maruv. Щоправда, згодом злочинця знайшли.