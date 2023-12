Квінта відповів на претензії гурту Tvorchi : За три місяці можна було навчитися співати конкурсну пісню

View this post on Instagram

З великою повагою до гурту @tvorchi_official ❤️Чи був звук у навушнику соліста TVORCHI ? Був. Стосовно заяви гурту TVORCHI про начебто відсутній звук у навушнику соліста під час виступу в фіналі Нацвідбору Перед кожним прямим ефіром на цифровий пульт звукорежисера заливаються пісні учасників (пресети) в тому вигляді, в якому вони були налаштовані під час кількох репетицій. Всі пісні заливаються окремо. Перед виходом на сцену кожен вокаліст перевіряє, чи є звук в його «інейрах», чи чує він себе. Подальший виступ наживо повністю залежить від досвіду артиста. У всіх учасників відбору звук в «інейрах» був! У соліста гурту TVORCHI – також! Якщо у вокаліста немає фонограми в «інейрі», він із самого початку пісні не потрапить в ритм, почне орієнтуватись на «обратку» (звук, який повертається із зали на сцену) – а це запізнення на 300 мл секунд по темпоритму ,що дуже помітно навіть непрофесіоналу. Як всі бачили, Джефрі із самого початку пісні і до кінця виступу ритмічно був у музиці і співав сінхронно з бек вокалом Що означає, що звук в навушнику був. Як музичний продюсер, я не міг не взяти такий сильний трек в Національний відбір. Але питання по вокалу виникли ще під час кастингу. У жовтні ми були впевнені, що за три місяці можна навчитися співати свою конкурсну пісню. На кожній репетиції команда проєкту працювала над тим, аби допомогти солісту вирівняти голос та подачу, налаштовувала звук в моніторі так, щоби йому було зручно. Але, як показали репетиції і живий виступ, вокал Джефрі ще нестабільний. І те, що він випав з тональності під час виступу – це, на жаль, відсутність досвіду. Отже, хлопцям є над чим працювати. У будь-якому випадку, я радий, що TVORCHI не просто взяли участь у Нацвідборі, а вийшли в фінал. Вони зайняли гідне місце, заявили про себе величезної аудиторії. Буду радий бачити їх у наступному році.

