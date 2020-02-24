Квінта відповів на претензії гурту Tvorchi : За три місяці можна було навчитися співати конкурсну пісню

Музичний продюсер Національного відбору на Євробачення-2020 Руслан Квінта заявив, що звук у навушнику соліста гурту TVORCHI був. Хоча після фіналу музиканти заявили, що не було.

У своєму Instagram Квінта докладно написав свою думку з цього приводу.

"Перед кожним прямим ефіром на цифровий пульт звукорежисера заливаються пісні учасників (пресети) в тому вигляді, в якому вони були налаштовані під час кількох репетицій. Всі пісні заливаються окремо. Перед виходом на сцену кожен вокаліст перевіряє, чи є звук в його "інейрах", чи чує він себе. Подальший виступ наживо повністю залежить від досвіду артиста", - пише Квінта.

Квінта, звісно ж, заявив, що звук у навушнику був

"У всіх учасників відбору звук в "інейрах" був! У соліста гурту TVORCHI – також! Якщо у вокаліста немає фонограми в "інейрі", він із самого початку пісні не потрапить в ритм, почне орієнтуватись на "обратку" (звук, який повертається із зали на сцену) – а це запізнення на 300 мл секунд по темпоритму ,що дуже помітно навіть непрофесіоналу. Як всі бачили, Джефрі із самого початку пісні і до кінця виступу ритмічно був у музиці і співав сінхронно з бек вокалом Що означає, що звук в навушнику був", - заявив Квінта.

Продюсер також запевнив, що питання до вокалу Джефрі були ще на етапі кастину.

"У жовтні ми були впевнені, що за три місяці можна навчитися співати свою конкурсну пісню. На кожній репетиції команда проєкту працювала над тим, аби допомогти солісту вирівняти голос та подачу, налаштовувала звук в моніторі так, щоби йому було зручно. Але, як показали репетиції і живий виступ, вокал Джефрі ще нестабільний. І те, що він випав з тональності під час виступу – це, на жаль, відсутність досвіду", - наголосив Квінта.

Утім, у самих Tvorchi дещо інша думка з приводу звуку. І її вони виклали у своєму Instagram.

"У нас була проблема в півфіналі - голос беквокалістів в навушниках у Джефрі лунав настільки голосно, що було важко почути себе. Правда, після цього звукачі вибачились. Сьогодні ми співали без музики. В буквальному розумінні - в навушнику Джефрі не чув музики ВЗАГАЛІ. Після виступу, коли ми підійшли до людини, яка за це відповідала, відбувся наступний діалог:

- Ви ж перевіряли мікрофон! - Так! Ми чули себе ідеально, але не було музики взагалі! - Це неможливо(і розміявся)".



Нагадаємо, за результатами голосування у фіналі Нацвідбору Tvorchi посіли 4-те місце.

ДИВІТЬЯ ВИСТУП ЩЕ РАЗ:

Фото з Instagram