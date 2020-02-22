Євробачення-2020: визначено учасника від України

22-го лютого відбувся фінал Нацвідбору на цьогорічне Євробачення, яке пройде у травні в Роттердамі. За результатами голосування глядачів, Україну на пісенному конкурсі представить Go-A.

У фіналі змагалися шестеро учасників: KRUTЬ, Jerry Heil, Go-A, David Axelrod, KHAYAT, TVORCHI. А в журі були Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eurovision Ukraine (@eurovision.ua) 22 Фев 2020 в 9:29 PST

Задала ж настрій вечору, відкривши ефір, Вєрка Сердючка.

"Притула, визивай пожарку, зараз будем зажигать!", - чесно попередила вона.

Із учасників фіналу Нацвідбору першою виступала KRUTЬ.

"Сьогодні бачу на сцені щиру українку", - сказала Кароль, відзначивши цілісність образу виконавиці.

"Найбільш атмосферна пісня в фінальному концерті", - констатував Данилко.

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Jerry Heil (Яна Шемаєва) дослухалася до "конструктивного хейту" в соцмережах та визнала, що в першому півфіналі в неї справді вийшов "цирк-шапіто". Співачка кардинально змінила і свій лук, і номер.

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Go-A, котрі виступали другими, Андрій Данилко проголосив найкращими та своїми фаворитами. Дроздов відзначив "магію" на сцені, а Кароль - те, що Катерина розквітла як вокалістка.

"Ви - не стандарт. На Нацвідборі ви є темна конячка", - сказала Тіна.

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David Axelrod, готуючись до фіналу Нацвідбору, схоже, надихався образом Джона Сноу із "Гри престолів". Дроздов його за такі зміни похвалив, Данилко назвав співака найкращому в його жанрі, а Кароль узагалі зізналася, що "вийшла би заміж" за чоловіка Олени Мозгової.

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Тіна Кароль своєю щедрою похвалою довела KHAYAT до сліз, а ще назвала своїм "астральним братом". Дроздов же висловив побоювання, що глядачі цінують в Андрієві його "няшність" та "кавайність", тоді як він заслуговує на більше.

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Дует TVORCHI виступав останнім. Тіна назвала пісню хлопців "amazing" та "міжнародним європейським продуктом".

"Вокал був іще гіршим, ніж тиждень тому. Я розчарований", - визнав Дроздов.

Скептичним був і Данилко, мовляв, трек хітовий та крутий, але на Євробаченні загубиться.

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Нагадаємо, днями ми пропонували вам відгадати, хто ж поїде на Євробачення. Чи справдився ваш прогноз?

Відео "СТБ", фото з Instagram