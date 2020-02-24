Як син Порошенка в Лондоні під російський реп відривався. ВІДЕО

24 лютого 2020, 17:14

У мережі розганяють відео, на якому молодший син експрезидента Михайло Порошенко відривається на концерті російського репера Face.

Репер виступав у Лондоні 21-го лютого, і на його виступі був Порошенко-молодший. І хлопцю "пощастило" навіть вийти на сцену та зачитати реп разом із Фейсом.


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ЛОНДОН УЖЕ СЕГОДНЯ БУДЕМ ПЕТЬ РУмкА вотке на сТале

Публикация от FACE (@facepublicenemy) 21 Фев 2020 в 10:59 PST

Це, до речі, уже не перший скандал навколо Михайла Порошенка. У 2017-му він вдягнув кофтину друга з надписом "Russia", а тато потім мав його виправдовувати.


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