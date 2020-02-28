Хливнюк відповів на чутки про розлучення: Ідіть в ср*ку

Кажуть, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк розлучився зі своєю дружиною Ганною Копиловою після 9-ти років шлюбу.

Андрій, як і завжди, ретельно приховує особисте від журналістів, але Соломія Вітвіцька наважилася запитати музиканта про розлучення. Відповідь була не дуже приємна.

Відео Соломія оприлюднила у своєму Telegram-каналі.

"Це не ваша справа, зайчики. Як так зробити, щоб вас не послати? Я ніколи не приносив роботу додому… Це схоже на відповідь? Ні? Не дуже? Ідіть в сраааку", - відповів Хливнюк із награною посмішкою.

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Нагадаємо, Хливнюка і Копилова таємно побралися влітку 2010-го. А вже у грудні в пари народився син. У 2013-му у них народилася ще й донька.