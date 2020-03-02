"Абхазія – це Грузія": 1+1 перепросили за некоректне представлення учасниці "Голосу"

Телеканалу "1+1" довелося публічно перепросити за помилку, яка сталася в ефірі телешоу "Голос країни" 1-го березня.

Учасниця Анжела Кансузян заявила, що вона з Абхазії, і в титрах так само і вказали, не звернувши увагу на те, що Абхазія – це регіон Грузії, а не окрема незалежна держава.

Після того, як на помилку звернули увагу у мережі, представники телеканалу виклали свою позицію у Facebook та на сайті "ТСН".

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Користувачі дуже обурені заявою Анжели та помилкою телеканалу

"1 березня 2020 року в ефірі телеканалу "1+1" під час трансляції 7 епізоду вокального шоу "Голос країни-10" у сюжеті учасниці Анжели Консузян у титрах було вказано регіон "Абхазія". Під час запису інтерв’ю учасниця на запитання про країну походження зазначила саме цей регіон. Телеканал у жодному разі не виправдовує той факт, що некоректна інформація потрапила в ефір та абсолютно визнає свою помилку, допущену через неуважність", - йдеться у заяві каналу.



"Телеканал "1+1" офіційно заявляє, що не було жодних політичних чи суспільних підтекстів у даній конкретній ситуації. Ми керуємося виключно нормами міжнародного права, і для нас Абхазія є невід’ємною частиною Грузії. Команда "Голосу країни" від імені каналу "1+1" та групи "1+1 media" приносить свої вибачення та повідомляє, що до співробітників, які допустили цю інформацію в ефір, будуть застосовані суворі заходи дисциплінарного стягнення", - запевнили представники "1+1".



"Учасниця наголосила, що вона з Абхазії, а не з Грузіїї. Якщо в неї така позиції, вона має бути виключена. Якщо вона вважає себе громадянином Грузії. Нехай публічно це заявить", - пишуть також коментатори



Тим часом у сторі Анжела постить, як вся Абхазія за неї вболіватиме

Як відомо, Грузією Абхазія розглядається як територія Абхазької Автономної Республіки, окупована російськими збройними силами. У документах ООН Абхазія розглядається як територія Грузії.

Фото з соцмереж