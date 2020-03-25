Чкурнув із карантину до коханої: зірці "Реал Мадрида" світить тюремний строк за романтичну витівку

Нападник "Реал Мадрида" Лука Йович порушив карантин, щоби провідати свою вагітну подругу, модель Софію Мілошевич.

22-річний спортсмен, якому рекомендувалося побути два тижні в ізоляції після імовірного контакту з людиною, інфікованою коронавірусом, не послухався та злітав із Іспанії до рідної Сербії.

Тепер на батьківщині Йовичу за це загрожує реальний тюремний строк, пише TMZ.

Йович та його дівчина-модель

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Обурення безвідповідальним вчинком спортсмена висловили в уряді Сербії.

"Ми маємо негативний приклад футбольних зірок, які заробляють мільйони в закордоні, а коли вертаються до Сербії, то не дотримуються обов'язкової самоізоляції", - заявила прем'єр-міністерка Ана Брнабич.

У лютому Лука возив Софію до Риму

Сам Йович резонансний інцидент називає непорозумінням. Парубок присягається, що не знав, що Сербія встановила такі правила щодо карантину. До того ж, він уже двічі здавав аналіз на коронавірус, і результат був негативним.

"Будучи в Іспанії, я перевірився на коронавірус, результат був негативний, і я вирішив поїхати до Сербії, щоби допомогти і підтримати наших людей, бути поряд із моєю родиною, за домовленістю з моїм клубом", - запевнив Лука.

Мілошевич 30 років, вона вагітна від футболіста

"Коли я прилетів до Сербії, я знову перевірився на коронавірус, результат був негативний. Мені дуже шкода, що якісь люди непрофесійно виконали свою роботу і не дали мені правильних інструкцій щодо того, як поводитися в самоізоляції", - заявив футболіст.

Він додав, що в Іспанії йому не заборонялося виходити в аптеку чи до супермаркету по харчі. Як відомо, COVID-19 12-го березня виявили в одного з баскетболістів "Реала". Баскетболісти та футболісти тренувалися на одній базі.

Ну як, хлопці, розумієте Луку?

Лука Йович та Софія Мілошевич зустрічаються менше року. Днями спортсмен оголосив, що в них буде дитина. У футболіста вже є 1-річний син від попередньої подруги.