Стало відомо, хто погрожував дівчині Kyivstoner від імені Тищенка

Середа, 22 квітня 2020, 18:53

У конфлікті, який триває між депутатом Миколою Тищенком і дівчиною репера Kyivstoner, Лілією Багіровою з’явився ще один персонаж – так званий Джокер.

Він у своєму Телеграмі заявив, що писав Лілі від імені Тищенка та погрожував їй СБУ.  На доказ цього Джокер виклав скріни переписки.

 
 
 

Від Тищенка та Багірової поки жодної реакції на заяву Джокера у мережі не було. Як відомо, депутат одразу запевняв, що не писав нічого Багіровій у Телеграм. 

Нагадаємо, усе почалося з того, що Тищенко начебто хотів допомогти Багіровій рятувати села після пожежі у Житомирській області. 

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів