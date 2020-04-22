Стало відомо, хто погрожував дівчині Kyivstoner від імені Тищенка

У конфлікті, який триває між депутатом Миколою Тищенком і дівчиною репера Kyivstoner, Лілією Багіровою з’явився ще один персонаж – так званий Джокер.

Він у своєму Телеграмі заявив, що писав Лілі від імені Тищенка та погрожував їй СБУ. На доказ цього Джокер виклав скріни переписки.

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Від Тищенка та Багірової поки жодної реакції на заяву Джокера у мережі не було. Як відомо, депутат одразу запевняв, що не писав нічого Багіровій у Телеграм.

Нагадаємо, усе почалося з того, що Тищенко начебто хотів допомогти Багіровій рятувати села після пожежі у Житомирській області.