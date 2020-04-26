Російський глянець забрав у Тодоренко звання "Жінка року" через її слова про домашнє насилля

Російський глянець Glamour позбавив телеведучу Регіну Тодоренко звання "Жінка року".

Причиною стало висловлення Регіни щодо домашнього насилля над жінками.

Натякаючи на актрису Агату Муценіеце, яку бив її чоловік Павло Прилучний, Тодоренко розкритикувала дівчат, які відкрито кажуть, що на них піднімають руку.

"А ти не замислювалася, чому він тебе б'є? А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? Що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?", - обурювалася Регіна у розмові.

Чоловік Тодоренко, Влад Топалов вирішив вставити і свої п’ять копійок, захистивши зіркових чоловіків, які підняли руку на своїх дам.

"Так не можна опускати мужиків, давайте їм дамо слово. Давайте дізнаємося, чому Соколовський зраджував. Може, питання не тільки до чоловіка, а й до жінки теж?", - запропонував Топалов.

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Цих слів було достатньо, аби Регіну завалили коментарями і критикою. Утім, вона ще й вийшла в прямий ефір та заявила, що жінки, яких б’ють, люблять почуватися жертвами та рятівницями одночасно.

Головний редактор Glamour одразу ж зреагувала на скандал та швиденько повідомила, що Тодоренко більше не носить звання "Жінка року", яке отримала у листопаді 2019.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Glamour_Russia (@glamour_russia) 25 Апр 2020 в 6:36 PDT

Тодоренко схаменулась і зрозуміла, чого наговорила в мережі, та записала відео, на якому перепросила за "некоректні формулювання" з приводу домашнього насилля. Вона запевнила, що проти цього, та запропонувала своїм підписникам писати конструктивні коментарі під її постом.

Потім Тодоренко ще раз вибачилася за свої слова і великому пості.

До речі, серед зірок, які підтримали Регіну, списуючи її слова на просту помилку у формулюванні, опиналася Нателла Крапівіна. Вона, зокрема, не підтримала дії Glamour щодо позбавлення звання Тодоренко.