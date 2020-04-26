Російський глянець забрав у Тодоренко звання "Жінка року" через її слова про домашнє насилля
Російський глянець Glamour позбавив телеведучу Регіну Тодоренко звання "Жінка року".
Причиною стало висловлення Регіни щодо домашнього насилля над жінками.
Натякаючи на актрису Агату Муценіеце, яку бив її чоловік Павло Прилучний, Тодоренко розкритикувала дівчат, які відкрито кажуть, що на них піднімають руку.
"А ти не замислювалася, чому він тебе б'є? А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? Що ти зробила для того, щоб він тебе вдарив?", - обурювалася Регіна у розмові.
Чоловік Тодоренко, Влад Топалов вирішив вставити і свої п’ять копійок, захистивши зіркових чоловіків, які підняли руку на своїх дам.
"Так не можна опускати мужиків, давайте їм дамо слово. Давайте дізнаємося, чому Соколовський зраджував. Може, питання не тільки до чоловіка, а й до жінки теж?", - запропонував Топалов.
ДИВІТЬСЯ З 10-Ї ХВИЛИНИ:
Цих слів було достатньо, аби Регіну завалили коментарями і критикою. Утім, вона ще й вийшла в прямий ефір та заявила, що жінки, яких б’ють, люблять почуватися жертвами та рятівницями одночасно.
Головний редактор Glamour одразу ж зреагувала на скандал та швиденько повідомила, що Тодоренко більше не носить звання "Жінка року", яке отримала у листопаді 2019.
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Дорогие читатели! Реакция на наш вчерашний прямой эфир с Региной Тодоренко в очередной раз доказала, как остро в России стоит вопрос о домашнем насилии и как мы все нуждаемся в большей гласности, когда речь заходит об этой теме. ⠀ Glamour категорически не поддерживает позицию Регины Тодоренко, касающуюся домашнего насилия, которую она высказала в интервью другому изданию. Именно поэтому вчера мы посчитали необходимым пригласить Регину на нашу площадку и еще раз обсудить эту тему. Одним из важных итогов нашего интервью с Региной стали ее извинения в личном аккаунте за действительно оскорбительные для каждой женщины высказывания. И несмотря на шквал негативных комментариев и в наш адрес, мы считаем, что этот эфир – маленький, но важный шаг, заставляющий все больше людей задуматься о проблеме домашнего насилия и о том, как важно пытаться донести до наших соотечественников мысль о том, что ни одна женщина не виновата в том, что стала жертвой насилия. ⠀ Мы получили много комментариев о том, что вчерашний эфир причинил людям боль. Мы приносим свои извинения. Эфир не был простым и для нас. Но Glamour всегда поднимал и обсуждал важные и острые проблемы и мы собираемся продолжать это делать. Все последнее время мы готовили большой проект с платформой «Ты не одна», посвященный резкому росту домашнего насилия в период самоизоляции. Вчерашний эфир и реакция на него доказали нам, что об этой теме надо говорить еще больше. Именно поэтому сейчас мы работаем над специальной редакционной сеткой совместно с активистами, экспертами и психологами, вместе с которыми, надеемся, мы сможем дополнительно привлечь внимание общественности к проблеме домашнего насилия. ⠀ А пока мы в очередной раз хотим рассказать о проектах, которые ежедневно помогают российским женщинам, которые оказались в сложной ситуации. Мы все можем им в этом помочь: @nasiliutochkanet, @sisters.help, @tineodna_ru. Если вы знаете другие организации, пишите о них в комментариях. ⠀ Продолжение в галерее.
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Тодоренко схаменулась і зрозуміла, чого наговорила в мережі, та записала відео, на якому перепросила за "некоректні формулювання" з приводу домашнього насилля. Вона запевнила, що проти цього, та запропонувала своїм підписникам писати конструктивні коментарі під її постом.
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Я ПРОТИВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ! Простите за некорректные формулировки! Благодарю каждого и ценю ваше мнение🙏🏻 #регинатодоренко #домашнеенасилие ЕЩЁ РАЗ СПАСИБО ВАМ ЗА ВСЕ ВАШИ ОТКРОВЕНИЯ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 ДОРОГИЕ МОИ, закрываю комментарии, чтобы не накалять ситуацию между вами. Вижу, что между собой многие начинают скандалить, оскорблять и унижать друг друга, поэтому прошу писать ваши истории мне лично в Директ.
Потім Тодоренко ще раз вибачилася за свої слова і великому пості.
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Я хочу еще раз извиниться за своё грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как «заслужить насилие». Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться. Да, я оступилась и ошиблась!!!! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Спасибо, что вы показали мне гнусные реалии, о которых я даже не подозревала в силу своей неосведомленности и необразованности. Теперь моя площадка в Инстаграм станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать! До вчерашнего момента я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия. За эти сутки, получив тысячи историй реальных женщин, я связалась с представителями фондов (Центр «Насилию.нет», Центр помощи пережившим сексуальное насилие «Сёстры», Кризисный Центр для Женщин, «ТынеОдна»), поддерживающих женщин, подвергшихся домашнему насилию, чтобы совместными СИЛАМИ доносить эту проблему до общества, а главное - выработать шаги по её искоренению! Женщине в такой ситуации нужна помощь, а не совет девушки с ОБЛОЖКИ!!! Прошу простить меня, если такое можно простить. 🙏🏻 Благодарю.
До речі, серед зірок, які підтримали Регіну, списуючи її слова на просту помилку у формулюванні, опиналася Нателла Крапівіна. Вона, зокрема, не підтримала дії Glamour щодо позбавлення звання Тодоренко.
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друзья! хочу поддержать @reginatodorenko и сказать, что знаю эту девочку много лет. это абсолютно светлый, добрый, позитивный человек! и если она некорректно выразилась по поводу домашнего насилия, то это не потому, что она является апологетом тирании и садизма в семьях, а просто потому, что сэмоционировала, не подумала, вложила не тот смысл. но я уверена, что такие девочки, как Регина, одним своим примером показывают, что у любой есть шанс в этой жизни и на интересную профессию и на красивую личную жизнь. и, несмотря на то, что у нас у всех разные судьбы и все мы находимся в разных жизненных ситуациях и не всегда наше психическое состояние позволяет прекратить токсичные отношения и дать отпор деспотии в семье, мы должны стараться всеми силами! и ни в коем случае не соглашаться с ролью жертвы и избегать стокгольмского синдрома. я думаю, именно это имела в виду Регина. и поверьте, я выросла в Средней Азии и с самого детства видела разное. там, где мужчина демиург, а женщина - рабыня - сложно сохранять достоинство. но возможно! всем добра! #нетдомашнемунасилию
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легче всего мы умеем выносить приговор! сегодня я поняла, что те, кто больше всего кричат #НЕТНАСИЛИЮ готовы бить лежачего до последнего! любой человек имеет право на ошибку! и цена этой ошибки может быть очень высокой! и он эту цену безусловно заплатит! но то, с каким остервенением у нас умеют за ошибки травить - меня убивает! еще раз подчеркиваю, как любой нормальный человек, Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ЛЮБЫХ ФОРМ НАСИЛИЯ! но сила - в милосердии и прощении. жаль, что мы так здорово умеем бросать камни, будто все мы без греха.