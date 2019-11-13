Тодоренко і MARUV отримали головну гламурну премію Росії
12-го листопада у Москві відбулася церемонія нагородження премією "Жінка року"-2019 видання Glamour Russia.
І у головній номінації "Жінка року" перемогла одеситка Регіна Тодоренко.
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А вот и самая долгожданная номинация: встречайте «Женщину года» Glamour 2019 и героиню нашей декабрьской обложки — Регину Тодоренко @reginatodorenko ⭐ Извините, но в этом году Регине опять удалось все: она переизобрела собственный YouTube-канал, стала лучшей ведущей утреннего шоу, вышла замуж — и не забывала делиться всем этим с нами (и с миллионами подписчиков в Instagram) ❤ Регина, поздравляем! Новый номер Glamour ищите уже завтра во всех киосках и супермаркетах страны. Вас ждут все победители «Женщины года» Glamour 2019 и много всего интересного! Все победители – по ссылке в профиле 👆🏻 #женщинагодаglamour2019 #maxfactorrussia #задайтондоброте #wellaprofessionals #курорткраснаяполяна #гордонс_пинк
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Быть Женщиной Года – это такая большая ответственность! Как будто бы в своем лице ты представляешь сразу всех женщин страны! Всех тех, о ком весь этот год мы с командой снимали шоу – сильных, успешных, красивых, женственных, которые успевают делать тысячу дел одновременно, которые строят карьеру, воспитывают ребенка, ставят перед собой цели и идут к ним. Мне очень приятно, что в этом году честь представлять всех этих женщин выпала мне! Спасибо всем вам за то, что посчитали меня достойной этой награды! Теперь я понимаю, что в следующем году у меня стоит новая задача – перепрыгнуть саму себя! Спасибо огромное дизайнеру DAVID KOMA @davidkomalondon за шикарное платье, которое летело ко мне из Лондона! MUA & Hair: @yanabuzychkina Dress: @davidkomalondon Украшения: @tousjewelry #регинатодоренко #женщинагодаglamour2019 #tousrussia #ateliertous
Також премію від російського глянцю отримала Maruv. Вона стала "Співачкою року". І, до речі, теж була у червоному вбранні, як і Тодоренко.
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«Певицей года» по версии журнала Glamour стала Maruv @maruvofficial ❤ 2019-й — однозначно год Maruv. У нее вышла первая русскоязычная песня, ее хиты поднимались на верхние строчки топ-чартов, она победила на MTV Eurоpe Music Awards 🤘и ее клип на песню Drunk Groove собрал 120 млн просмотров на YouTube! И это только начало 👊 Все победители – по ссылке в профиле 👆🏻 #женщинагодаglamour2019 #maxfactorrussia #задайтондоброте #wellaprofessionals #курорткраснаяполяна #гордонс_пинк
Фото Glamour.ru та з Instagram