"Диктатура толерантності": Собчак, Камінська і Морозюк закликали припинити цькування Тодоренко
Цькування телеведучої Регіни Тодоренко, яка некоректно висловилася про домашнє насильство у мережі, триває.
І хоча вона вже кілька разів вибачилася та пошкодувала про свої слова, любителі познущатися не заспокоюються.
Як написала Ксенія Собчак у своєму пості на захист Тодоренко – це диктатура толерантності.
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С детства не могла терпеть травлю и несправедливость. Ненавидела когда «все на одного». И поэтому считаю своим долгом заступиться за человека,который ошибся,но на которого сейчас развернулась настоящая травля. Регина Тодоренко @reginatodorenko уже сто раз извинилась за свои слова,но этого мало. Ведь вопрос не в словах,не правда ли? А в том,что нет большего удовольствия для толпы,чем уничтожить очередную знаменитость. Я против домашнего насилия,против виктимшейминга и рассуждений в духе «она сама виновата», но я также против «диктатуры толерантности». Когда любое неосторожное или глупое слово становится стартом травли. Все либеральные,феминистские,лгбтшные и прочие ценности ценны до тех пор,пока мы просвещаем,возмущаемся,отстаиваем их,но даем всем право на ошибку и право на извинение. Если права такого нет,то грош цена этим ценностям. Проблема не в том, что какая-то блоггерша ляпнула с дуру не то,а в том,что феминизм -это по-прежнему для многих негативное слово, проблема в том,что многие вообще не понимают что это такое ,думая ,что это женщины «которые не бреют подмышки» . И вот над этим надо работать,создавая позитивную повестку,а не над тем чтоб уничтожить Регину Тодоренко. У меня все. Спасибо @texnosergey за лучшую картинку по этому поводу.
Також за Регіну заступилася співачка Слава Камінська, яка зізналася, що на власному досвіді знає про домшнє насилля.
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Вот уже более суток интернет с остервенением линчует Регину Тодоренко @reginatodorenko за ее некорректное высказывание на тему домашнего насилия: проклинает, унижает, лишает премий. Другими словами - публично насилует в поисках истины: кто же виноват в домашнем насилии? Жертва ли? Насильник ли? ⠀ Мне кажется, что этот вопрос не замыкается только на 2 людях, он гораздо шире и каждый из нас имеет к нему отношение! Виноваты матери, которые безрассудно балуют своих сыновей; виноваты родители, которые бьют своих детей, выращивая из них эмоциональных калек; виноваты родители, которые не принимают своих избитых дочерей, мол сама выбрала, сама и живи; виноваты близкие и друзья, которые видя ситуацию, не вступаются и не защищают, мол чужая семья - потёмки, сами разберутся. ⠀ Виноваты все те, кто молча наблюдают как девушке на кассе в лицо кидают жменю мелочи, виноваты те, кто в маршрутке молча наблюдают как разбивают нос девушке на ее просьбу не ругаться матом. И это только физическтй аспект. А сколько оскорблений, унижений в обществе?! ⠀ Ощущение, что насилие стало нормой жизни, на которое многие не обращают внимание, просто атрофировались органы чувств. ⠀ И вот когда каждый из нас, КАЖДЫЙ, перестанет быть равнодушным, и будет способен на большее, нежели оставить проклены оступившейся девочке - есть надежда, что наш мир хоть немножко станет лучше. ⠀ П.с. Я знаю о проблеме насилия не по наслышке, и когда-то давно я позволяла себя обижать. Сегодня понимаю - что это был мой осознанный выбор и могла бы этого не допустить, уйдя после первого намёка на 👊🏻
Навіть дружина футболіста Ірина Морозюк не змогла залишитися осторонь скандалу. Вона теж обурилася через цькування Регіни та написала пост на її захист.
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Я вот не перестаю удивляться нашим людям !!! Сколько злобы и ненависти живет в их сердцах! 🤦🏼♀️ Я думаю вы все слышали о скандале в который попала @reginatodorenko ... Где она не совсем правильно выразила своё мнение о домашнем насилии , чем обидела многих людей , которые были этому подвергнуты ... Соответсвенно на неё обрушилась тонна оскорблений, грязи и пролилась ненависть от подписчиков и от известных личностей. . И я их понимаю отчасти , так как сама выросла в семье , где насилие было обычным образом жизни ! Лупили меня за все на свете и на постоянной основе! НО... сейчас о Регине .. . Я просто не могу на это смотреть .. Вы внатуре люди ?! Чем вы все лучше тех тиранов , которые совершали насилие над вами ?! Человек @reginatodorenko предстала перед вами с извинениями ! Дважды !!! И Дважды публично , думаю было и личных извинений много !Попросила прощения и приняла то факт , что была не права или не так выразилась ! Так почему вы продолжаете тиранить и вести психологическое насилие над человеком?! Все , с*ка , из нас ошибаются !!!! Без исключений !!! Так начните с себя ! Научитесь понимать , прощать , а не ежедневно строчить сотни сообщений , создавая , мать вашу , хештеги !🤦🏼♀️ Фу с*ка🤬 Меня аж бомбит !!!
Подруга Тодоренко, Аліна Островська закликала людей бути добрішими та наголосила, що всі помиляються.
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У нас могут быть разные мнения, разные способы решения своих проблем и разные позиции в обществе! Каждый проходит свой путь и абсолютно каждый совершает ошибки! Покажите мне хотя бы одного идеального жителя Земли! Более того, на протяжении жизни мы меняемся и даже меняем свои нерушимые принципы, потому что получаем новый опыт, информацию, знания, что уж говорить о мнении или мыслях на какую-то тему. А ещё часто люди неверно интерпретируют друг друга, смотря на цифру «9» с разных сторон...от этого тысячи конфликтов и недоразумений! Так уж вышло, что публичные люди под прицелом камер и миллионов глаз! И если они совершают ошибку, то осуждение подобно казни...следует быть добрее 🙏🏻
А чоловік Тодоренко, Влад Топалов попросив залишити його дружину у спокої.
"Залиште тендітну дівчинку у спокої. Вона достатньо настраждалася і наридалась за добу. Весь час забуваю, що всі тут Святі!" - написав Топалов.
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Я вас обоих безумно люблю!Я всегда буду на вашей стороне для всего мира и с вами против всего мира, чего бы это мне не стоило.Всегда поддержу и буду драться и защищать вас до последней капли пота.Потому что вы-моё всё! Потому что ты-мой сын!И это твоя родная мама.Хрупкая,нежная, ранимая,молодая,честная,самая добрая и,конечно,как и все мы, не знает всего на свете и может оступиться.Но я никому не позволю оскорблять и унижать свою семью.Я ВСЕГДА БУДУ НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ!Не важно, правы вы или нет.... мы можем ошибаться,но я всегда буду за вас горой!А дома со всем разберемся. А вам, великие умы современности,ораторы,гении,изобретатели,ученые,профессора,лингвисты,академики,создающие каждый день столько нового и сидящие дома на диванах, я скажу только одно. Если вам есть что сказать-говорите уже мне.Оставьте хрупкую девочку в покое.она достаточно настрадалась и нарыдалась за сутки. Всё время забываю, что все тут Святые!🤣🤦🏻♂️ С Праздником вас всех всё равно. Вчера паре из вас я ответил так, как того и стоило, может, было грубовато. Но, я , в отличии от вас, не Святой. Поэтому, когда оскорбляют мою семью - даю естественную реакцию. Тут уж сами виноваты😉 Я надеюсь, что оскорбляя меня вам станет чуть легче и вы сможете истинно собой гордиться! Я всегда открыт для конструктивного диалога, если таковой вообще возможен у вас))))) Всего доброго))) и прекрасно вам дня!!!
Як відомо, російський глянець Glamour через скандал у мережі одразу ж позбавив Тодоренко звання "Жінка року".
Крім того, компанія PepsiCo вирішила призупинити рекламу соку J7 за участю Тодоренко, повідомляє "360".
"Ми були дуже засмучені ситуацією, що склалася, ми були навіть шоковані цими словами, тому що такі твердження не відповідають цінностям компанії і цінностям її брендів. Ми виступаємо категорично проти насильства в будь-яких формах. Було прийнято рішення про призупинення даної медіакомпанії ", - сказав директор з комунікацій PepsiCo Росія Олександр Костіков.
Компанія зняла рекламу з Регіною з ефіру та поміняла оформлення соцмереж.