"Диктатура толерантності": Собчак, Камінська і Морозюк закликали припинити цькування Тодоренко

Цькування телеведучої Регіни Тодоренко, яка некоректно висловилася про домашнє насильство у мережі, триває.

І хоча вона вже кілька разів вибачилася та пошкодувала про свої слова, любителі познущатися не заспокоюються.

Як написала Ксенія Собчак у своєму пості на захист Тодоренко – це диктатура толерантності.

Також за Регіну заступилася співачка Слава Камінська, яка зізналася, що на власному досвіді знає про домшнє насилля.

Навіть дружина футболіста Ірина Морозюк не змогла залишитися осторонь скандалу. Вона теж обурилася через цькування Регіни та написала пост на її захист.

Подруга Тодоренко, Аліна Островська закликала людей бути добрішими та наголосила, що всі помиляються.

А чоловік Тодоренко, Влад Топалов попросив залишити його дружину у спокої.

"Залиште тендітну дівчинку у спокої. Вона достатньо настраждалася і наридалась за добу. Весь час забуваю, що всі тут Святі!" - написав Топалов.

Як відомо, російський глянець Glamour через скандал у мережі одразу ж позбавив Тодоренко звання "Жінка року".

Крім того, компанія PepsiCo вирішила призупинити рекламу соку J7 за участю Тодоренко, повідомляє "360".

"Ми були дуже засмучені ситуацією, що склалася, ми були навіть шоковані цими словами, тому що такі твердження не відповідають цінностям компанії і цінностям її брендів. Ми виступаємо категорично проти насильства в будь-яких формах. Було прийнято рішення про призупинення даної медіакомпанії ", - сказав директор з комунікацій PepsiCo Росія Олександр Костіков.

Компанія зняла рекламу з Регіною з ефіру та поміняла оформлення соцмереж.