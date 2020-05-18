Багатодітна Меган Фокс пішла від чоловіка до молодого репера?

Схоже, у Голлівуді розпалася чергова зіркова родина. Подейкують, акторка Меган Фокс пішла від свого чоловіка Браяна Остін Гріна, від якого має трьох дітей.

А ще подейкують, що 34-річна красуня не нудьгує на самоті, а вже закрутила новий роман. І її обранець -30-річний репер Machine Gun Kelly, який насправді зветься Річард Колсон Бейкер.

Цю парочку папарацці нещодавно підловили в Лос-Анджелесі, пише The Daily Mail.

Це Меган. Вона чомусь у машині 30-річного репера

Меган сиділа на пасажирському сидінні Aston Martin, за кермом якого був Річард. Вони чекали на своє замовлення біля одного з ресторанів.

Фокс пішла від чоловіка?

Із іншого боку, ймовірно, Фокс із артистом поєднує робота. Як зазначає видання, вони разом знімаються в трилері "Midnight In The Switchgrass", зйомки якого нині на паузі через карантин.

Machine Gun Kelly на чотири роки молодший за актрису і на 16 років молодший за її чоловіка

Але олії в вогонь підлив днями й 46-річний Браян. У день народження дружини зірка "Району Беверлі-Хіллз" розмістив загадковий допис у Instagram.

"З часом метеликам стає нудно надто довго сидіти на одній квітці. Їм стає душно. Це величезний світ, і їм хочеться його досліджувати", - написав він.

А колись вони були такі щасливі...

Відомо, що в Меган Фокс є татуювання з цитатою Шекспіра: "Ми всі сміятимемось над золоченими метеликами".

Нагадаємо, в 2015-му році актриса вже було подавала на розлучення з Остін Гріном. Але передумати її змусила незапланована вагітність. Як відомо, в подружжя вже троє синів.

Фото з Instagram Фокс, Machine Gun Kelly та Остін Гріна