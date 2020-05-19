"Я завжди її любитиму": Остін Грін розповів про розрив із Фокс та її нового "друга"

Американський актор Браян Остін Грін підтвердив: вони із дружиною, актрисою Меган Фокс справді більше не разом. Розійтися було її ініціативою, і 46-річний чоловік був цим "шокований та засмучений".

Також Браян в курсі стосунків жінки з 30-річним репером Machine Gun Kelly (Річардом Колсоном Бейкером). Він закликав не вважати цих двох "лиходіями", а його - "жертвою".

Відверто та емоційно зірка "Району Беверлі-Хіллз" розказав, що відбувається, у подкасті. Про це пише The Daily Mail.

Браян Остін Грін та Меган Фокс справді розійшлися

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Зі слів Браяна, ідея побути нарізно прийшла до Меган наприкінці 2019-го, коли вона повернулася з закордонних зйомок.

"Я дав їй кілька тижнів, я подумав, розумієте, вона була за межами країни, в неї джетлаг, вона знімалася ночами, я маю дати їй якийсь час, щоби трохи відновитися та повернутися до життя", - поділився актор.

Але це проблеми не вирішило.

"Вона сказала: "Знаєш, я усвідомила, що коли була за кордоном по роботі сама, я більше почувалася сама собою, і я більше собі подобалася, тож я гадаю, це те, що мені варто спробувати." Я був шокований та засмучений цим, але це не вона мене засмутила, вона не просила про те, щоби так почуватися, це не був її вибір, вона щиро так почувалася", - пояснив Остін Грін.

В актриси з чоловіком є троє дітей, хлопчики 7,6 та 3 років

"Я завжди її любитиму і знаю, що вона завжди любитиме мене, а ще знаю, що ми збудували дуже класну та дуже особливу сім'ю", - додав актор, в якого з Фокс є троє синів.

Браян підкреслив, що як батьки вони з Меган залишаються "єдиним фронтом", дбають про інтереси дітей, планують і надалі разом проводити відпустки тощо. Він запевнив, що між ним та дружиною нема жодної ворожнечі, і що вони завжди були чесні одне з одним.

"Вона зустріла того хлопця, Колсона, на зйомках. Я з ним ніколи не зустрічався. Ми з Меган про нього говорили. Наразі вони просто друзі... Я в жодному разі не хочу, щоби люди думали, що вона і він - лиходій, а я - жертва", - сказав Остін Грін.

Нагадаємо, днями Меган помітили в автомобілі Machine Gun Kelly в Лос-Анджелесі. Актриса свого розриву з чоловіком поки не коментувала.

Як відомо, перш ніж вийти заміж за Остін Гріна, Фокс паралельно мала сексуальні стосунки з ним та зі своїм колегою Шаєю Лабафом.

Фото з Instagram Фокс та Остіна Гріна