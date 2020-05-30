Фальшива мільярдерка: Forbes звинуватив Кайлі Дженнер у шахрайстві

Торік, коли журнал Forbes помістив американську реаліті-зірку Кайлі Дженнер на верхівку рейтингу наймолодших мільярдерів світу, багато кому це видалося несправедливим. Адже дівчина народилася в заможній та знаменитій родині, тобто не "зробила себе сама", як, наприклад, Марк Цукерберг.

Але ще гучніший скандал навколо Кайлі розгорівся тепер. Forbes публічно "виключив" її з мільярдерів.

Видання стверджує, що Дженнер роками мухлювала з фінансовими показниками, перебільшуючи справжню прибутковість своєї компанії Kylie Cosmetics. Насправді ж вона коштує не 1,2 мільярда, а лише 900 мільйонів.

То насправді Кайлі - ніяка не мільярдерка? фото з instagram дженнер

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Як пише The Daily Mail, сама Кайлі на все це відреагувала серією ображених твітів.

"Я можу назвати сто речей, які зараз важливіші, ніж зацикленість на тому, скільки в мене грошей... Я ніколи не просила ні про який титул і не брехала, щоби його здобути, ніколи. Крапка", - заявила Дженнер.

Кайлі написала, що Forbes звинувачує її бездоказово, і вона дарма вважала його авторитетним виданням. Дівчина підкреслила, що в неї в її 22 роки все добре: є чудова донька та успішний бізнес.

Нагадаємо, Kylie Cosmetics Кайлі заснувала в 2015-му. Рекламує вона свою продукцію в соцмережах, хоча іноді потрапляє у халепи, наприклад, через неправильне вмивання.

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