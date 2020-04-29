Кайлі Дженнер засвітила форми в купальнику та попалася на фотошопі

Американська реалітізірка Кайлі Дженнер проводить карантин веселіше, ніж більшість із нас - адже в неї є басейн.

Гарну себе у купальнику на його фоні кралечка вирішила показати своїм 172 мільйонам підписників у Instagram, але перестаралася з фотошопом.

Як пише The Daily Mail, свій ляп - "яму" в бортику басейна Кайлі помітила дуже швидко, через 20 хвилин вона замінила злощасне фото. Але фолловери встигли трохи позбиткуватися з зірки, хоча не дуже й зрозуміли, що саме намагалася "покращити" вона в тій світлині.

Так було

А так стало. То що ж Кайлі намагалася "вдосконалити"?

Нагадаємо, раніше на фотошопі неодноразово ловили старших сестер Кайлі. Хоча Кім Кардашян запевняє, що то, навпаки, жовті видання фотошоплять її в гірший бік, домальовуючи целюліт.

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Фото з Instagram Дженнер

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