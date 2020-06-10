Єфремова посадили під домашній арешт із електронним браслетом

Російського актора Михайла Єфремова, який у понеділок влаштував смертельну ДТП в центрі Москви, відправили під домашній арешт до 9-го серпня.

Таке рішення у вівторок, 9-го червня виніс Таганський суд Москви, повідомляє "Інтерфакс".

Сам підзахисний погодився з таким запобіжним заходом.

"Це все, звичайно, жахливо. Не заперечую проти домашнього арешту", - сказав Єфремов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SPLETNICA.TV (@spletnica.tv) 9 Июн 2020 в 2:58 PDT

Його адвокат зазначила, що актор "є надбанням Росії" та заявила, що підстав для домашнього арешту немає, але вона дотримується позиції підзахисного. Також адвокат додала, що актор страждає на астму і у нього хвороба серця.

У свою чергу слідчий в суді заявив, що Єфремов порушив підписку про невиїзд.

"Йому було обрано підписку про невиїзд, потім з'ясувалося, що він не проживав за адресою реєстрації. У зв'язку з цим слідство просить відправити його під домашній арешт до 9 серпня", - заявив слідчий.

Раніше ЗМІ дізналися, що у крові актора виявили не лише алкоголь, а начебто і наркотики

Пізніше стало відомо, що на Єфремова також одягнуть електронний браслет.

"З метою контролю за дотриманням Єфремовим покладених судом заборон до нього будуть застосовані технічні засоби контролю", - повідомляє "Інтерфакс".

Нагадаємо, Єфремова звинуватили у порушенні правил дорожнього руху, вчиненому в стані сп'яніння, яке призвело до смерті людини з необережності. Артист визнав свою провину в скоєному. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.