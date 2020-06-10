Супермодель на виправні роботи, її маму - за ґрати: суд покарав Бар Рафаелі за ухиляння від податків

Ізраїльський суд поставив крапку в справі проти супермоделі Бар Рафаелі, яку звинувачували в ухилянні від податків. 35-річна зірка підписала угоду про визнання провини.

Бар отримала покарання в вигляді дев'яти місяців громадських робіт. А її мамі та менеджерці, Ціпі Рафаелі, доведеться провести за ґратами 16 місяців.

Крім цього, вони мусять виплатити штраф у розмірі 1,5 мільйона доларів, повідомляє People.

Бар із мамою. Ціпі Рафаелі (Левін) - теж колишня модель фото з instagram рафаелі

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Нагадаємо, провина Бар полягала в тім, що вони з мамою в документах позиціонували її як нерезидента Ізраїлю, щоби не платити цій країні податки. Це тривало багато років, що якраз припали на пік її кар'єри, тобто заробляла дівчина тоді дуже добре.

Рафаелі вказувала, що більшу частину року вона проводить не на батьківщині. А нерухомість, де зірка мешкала в Тель-Авіві, була зареєстрована на її маму та брата.

Трохи гикнулося в зв'язку з судовим процесом і акторові Леонардо ДіКапріо, адже в часи, про які йде мова, Бар була його дівчиною. Супермодель переконувала, що в 2006-2011-му переважно мешкала з ним у США. Але суд дійшов висновку, що стосунки пари не можна було вважати "сімейними", тобто це не рахується.

Супермодель отримала чималий штраф та 9 місяців громадських робіт

"У означений період Бар було трохи за 20, вона працювала як міжнародна модель і не була залучена у фінансові питання. Сьогодні вона бере на себе відповідальність за помилки, що були зроблені", - говориться в заяві адвокатів Рафаелі.

Нагадаємо, Бар - мама трьох дітей, молодшому з яких ще нема 5 місяців.