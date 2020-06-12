"Вмазав їй, але не шкодую": ексчоловік Джоан Роулінг відповів на її звинувачення в насильстві на тлі трансфобського скандалу

Британська письменниця Джоан Роулінг нещодавно опинилася в центрі скандалу через своє необачне висловлювання, яке розцінили як зневагу по відношенню до транслюдей.

Бажаючи прояснити свою позицію, авторка "Гаррі Поттера" написала велике есе, в якому зізналася, що в юності стала жертвою сексуального насильства, а також аб'юзу в своєму першому шлюбі.

Вирішив не відмовчуватися й перший чоловік Роулінг, якого вона, власне, і звинуватила. Жоржі Арантес, від якого в письменниці є дочка, заявив, що не жалкує, що свого часу "вмазав" жінці.

Почалося все з того, що Джоан у своєму Twitter висміяла заголовок статті, де говорилося про "людей, які менструюють" замість того, щоби використати слово "жінки". Оскільки письменниці й раніше закидали трансфобію, її допис спричинив ефект вибуху бомби в мережі.

Джоан Роулінг звинуватили в трансфобії

Про те, що вони не згодні з Роулінг та підтримують трансгендерів, трансексуалів та небінарних людей, публічно заявили актори з "Гаррі Поттера" та "Фантастичних звірів" - Деніел Редкліфф, Емма Уотсон, Едді Редмейн та Бонні Райт.

"Дж.К. Роулінг про причини, які спонукають її говорити на теми статі та гендеру", - есе-відповідь з такою назвою письменниця розмістила на своєму сайті.

На думку Джоан, агресивний трансактивізм та цькування людей за їхні висловлювання створюють у суспільстві атмосферу страху. А популярізація цих ідей призводить до того, що велика кількість молодих людей калічать себе, помилково вирішуючи, що народилися в тому тілі.

"Більшість людей, мабуть, не в курсі - я точно не була, коли починала як слід вивчати це питання - що десять років тому більшість людей, які бажали змінити стать на протилежну, складали чоловіки. Зараз співвідношення змінилося. У Великій Британії спостерігається збільшення кількості дівчат, яких відправляють на зміну статі, на 4400%. Серед них надзвичайно багато дівчат із аутизмом", - зазначила Роулінг.

"Я не згоден із коментарями Джо. Трансжінки - це жінки, трансчоловіки - чоловіки, і небінарні особистості теж є", - сказав Редмейн Variety

Письменниця не виключає, що певний відсоток людей справді потребує зміни статі. Але їй видаються цілком переконливими дослідження, які вказують: 60-90% тінейджерів, які страждають на гендерну дисфорію (розлад гендернї ідентичності), її просто переростуть, якщо дати їм час.

Власне, сама Джоан не виключає, що, якби вона народилася на 30 років пізніше, її би в певний момент дуже непростої юності теж могла би привабити перспектива перестати бути жінкою.

"Спокуса втекти від жіночності була би величезна. Тінейджером я страждала від тяжкого обсесивно-компульсивного розладу особистості. Якби я знайшла в онлайні спільноту та співчуття, яких не мала в своєму безпосередньому оточенні, вважаю, мене могли би переконати перетворити себе на сина, якого мій батько волів би мати і відкрито про це казав", - поділилася вона.

На думку письменниці, "інклюзивна" лексика на кшталт "менструатори", "люди з вагінами" дегуманізує та принижує жінок, яким і без того ведеться нелегко в мізогіністичному суспільстві.

Джоан зізналася, що її "тригернула" нещодавня ініціатива шотландського уряду, згідно з якою чоловікові, "щоби стати жінкою, досить буде лише заявити, що він нею є"

Роулінг підкреслила, що, будучи публічною людиною вже понад 20 років, вона досі жодного разу відкрито не говорила про те, що є жертвою домашнього та сексуального насильства. Як висловилася письменниця, зі свого першого, "жорсткого" шлюбу вона "втекла з певними труднощами".

"Я згадую про ці речі тепер не тому, що намагаюся позбирати співчуття, але з солідарності з величезною кількістю жінок із такими самими історіями, яких звинувачують у нетерпимості чрез те, що їх непокоїть тема місць, призначених для представників однієї статі... Я хочу, щоби трансжінки були в безпеці. Водночас, я не хочу, щоби вроджені дівчата та жінки були в меншій безпеці", - написала Роулінг.

"Коли ви відчиняєте навстіж двері туалетів та роздягалень для кожного чоловіка, який вірить чи відчуває, що він - жінка - так, як я вже говорила, сертифікати з підтвердження гендеру тепер можуть видаватися без жодої потреби в операції чи гормонотерапії - ви відчиняєте двері для всіх та кожного чоловіка, який захоче увійти. Ось проста правда", - наголосила вона.

Роулінг вважає, що трансактивісти поводяться надто агресивно, і люди вже бояться висловлювати свою думку, щоби їх не зацькували

Колишній чоловік Роулінг її есе не читав. Принаймні на той момент, коли він дав коментар виданню The Daily Mail.

"Не було ні домашнього насильства, ні сексуального. Я їй вмазав, але я її не аб'юзив", - заявив Жоржі Арантес.

"Не було регулярного аб'юзу. Я не шкодую, що їй вмазав", - повідомив чоловік The Sun.

Як нагадує видання, свого часу Арантес, стосовно якого Роулінг свого часу отримала охоронний ордер, навіть пояснив причину того конфлікту. Джоан хотіла піти від нього, забравши доньку, якій на той момент було 4 місяці.

"Вона відмовлялася йти без Джессіки... Мені довелося витягати її з будинку о 5-ій ранку, і я визнаю, що дуже сильно вмазав їй посеред вулиці", - розказував Арантес.

Забрати дочку Роулінг тоді вдалося лише з допомогою поліції. Вона кілька тижнів переховувалася з немовлям у друзів, а потім переїхала з Португалії назад до Британії.

Фото з Facebook Джоан Роулінг