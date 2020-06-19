Ілон Маск відповів, чи займався сексом утрьох з Хьорд і Делевінь

Американський винахідник Ілон Маск спростував чутки про те, що займався сексом утрьох зі своєю колишньою подругою Амбер Хьорд та моделлю Карою Делевінь.

Про це він сказав у коментарі Page Six.

Як відомо, адвокати актора Джонні Деппа знайшли інформацію про те, що ще під час його шлюбу з Хьорд актриса мала секс утрьох з Маском і Делевінь у пентхаусі Деппа у 2016 році.

Амбер, як відомо, бісексуалка, а Кара - пансексуалка

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Також представники Деппа заявили, що стосунки Хьорд із Маском почалися ще до її розлучення з актором.

Але Маск відкидає усі звинувачення.

"Ми з Карою друзі, але ніколи не мали інтимних стосунків. Вона це підтвердить", - сказав мільярдер.

"Також я хочу ще раз наголосити, що ми з Амбер почали зустрічатися приблизно через місяць після того, як вона подала на розлучення. Я не думаю, що навіть колись був поруч із Амбер під час її шлюбу", - запевнив Маск.

Також Ілон висловився щодо судового переслідування Деппа та порадив закопати сокиру війни й рухатися далі.

"Життя занадто коротке для такого масштабного негативу. Коли усе це закінчиться, ніхто не скаже, що хотів би, щоби судова боротьба тривала ще довше", - зазначив Маск.

Нагадаємо, у квітні 2017-го Хьорд підтвердила свій роман із Маском. З Деппом актриса скандально розійшлася у 2016-м.

Фото з Instagram

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