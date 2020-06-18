Ілон Маск, Амбер Хьорд і Кара Делевінь займалися сексом утрьох?

Шлюб американських акторів Джонні Деппа та Амбер Хьорд тривав лише 15 місяців, а от скандали та судові чвари не вщухають і через чотири роки після розлучення.

Адвокати зірки "Піратів Карибського моря", який прагне відновити своє добре ім'я та звинувачує колишню в брехні та зраді, нарили чергову пікантну інформацію.

За словами свідків, велелюбна Амбер мала сексуальні стосунки не лише з винахідником Ілоном Маском, а і з моделлю Карою Делевінь. Причому одночасно, ще й у пентхаусі Деппа.

Про це повідомляє The Daily Mail.

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Адвокати Деппа поспілкувалися з таким собі Джошем Дрю, колишнім чоловіком близької подруги Хьорд, Ракель "Рокі" Пеннінгтон. На момент, коли, ймовірно, відбувалися ті події, парочка безкоштовно мешкала по сусідству з зірковим подружжям, в помешканні, що належало акторові.

Кара Делевінь та Амбер Хьорд - не просто подружки? фото з instagram хьорд

"Чи говорила вам Рокі, що Амбер Хьорд у той час, коли вона ще була одружена з Джонні Деппом, мала інтрижку з Карою Делевінь?", - на це питання юристів Дрю відповів "так".

"Чи казала вона вам колись, що, коли Амбер ще була одружена з Джонні Деппом, вони троє, Амбер Хьорд, Ілон Маск та Кара Делевінь провели ніч разом?", - і це чоловік також підтвердив, зазначивши, що не може назвати конкретної дати.

На запитання, чи був у Хьорд, Делевінь та Маска секс утрьох, свідок відповів "наскільки я зрозумів, так".

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Джерела тепер не виключають, що сторона Деппа офіційно залучить до судового процесу Делевінь. До Ілона Маска юристи вже висунули вимогу надати всі його листування з Хьорд за той час, коли вона була заміжня за Деппом і буцімто була жертвою домашнього насильства з боку актора.

Нагадаємо, Джонні Депп стверджує, що саме Амбер була в їхніх стосунках аб'юзером та піднімала на чоловіка руку. Як відомо, в 2016-му році зірки домовилися в суді про те, що Депп платить Хьорд 7 мільйонів доларів, а вона відкликає звинувачення в насильстві. Гроші акторка передала на благодійність.

Офіційно роман Амбер із Ілоном Маском розпочався лише навесні 2017-го. Подейкували, актриса дуже хотіла вийти за мільярдера заміж, але не склалося.

Амбер Хьорд є відкритою бісексуалкою. Кара Делевінь визначає себе як пансексуалку.

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