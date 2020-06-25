Собчак зі зламаним носом подає в суд на німецьке видання, яке приписало їй "дурних чорношкірих"
Російська журналістка і блогерка Ксенія Собчак заявила, що подає в суд на німецьке видання Business Insider, яке приписало їй расистські висловлювання.
Перед цим стало відомо, що компанія "Audi" розірвала багаторічний рекламний контракт із Собчак саме через цей скандал.
"Я подаю в суд на видання "business insider" за фактом наклепу. Німецьке видання вийшло із заголовком "Ксенія Собчак назвала чорношкірих людей дурними і ледачими" і звинуватило мене в расизмі. Це пряма брехня. Таких слів я ніколи не вимовляла. І вже тим більше не поділяю цих поглядів. Я буду вимагати публічних вибачень", - написала Собчак у своєму Instagram.
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Я подаю в суд на издание «business insider” по факту клеветы. Немецкое издание вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми» и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов. Я буду требовать публичных извинений. Моя позиция предельно ясна. Люди НЕ делятся на белых и чёрных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение и тех, кто идёт за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране ,когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность. И да, мои взгляды это праволиберальные взгляды. Я против квотирования и тотального расформирования полиции. Я против грабежей и вандализма . Видимо, в нашем стремительно левеющем мире такие взгляды уже вне закона. Но я никогда не боялась давления на себя внутри страны, не боюсь его и извне. #ямычерчилль
Як пише видання "DW", німецька автомобільна компанія Audi розірвала рекламний контракт із Собчак після низки расистських матеріалів в її профілі в Instagram.
"Відомі нам інциденти є неприйнятними", - заявив представник Audi Вернер Нойхольд 24-го червня у відповідь на запит інформагентства dpa.
Як зазначає видання, 7-го червня Собчак виклала у своєму Instagram відео з підписом "Міннеаполіс, я з тобою. Дивитися зі звуком". На тлі чорного екрану звучала пісня "Убили негра".
Пізніше з'ясувалося, що Ксюша зробила це в рамках шоу Олександра Гудкова "Comment Out" на YouTube. При цьому Собчак кілька разів сказала, що це жарт.
А перед цим Собчак у мережі написала пост з приводу ситуації у США.
"Я категорично проти расизму, жорстокості поліції і будь-яких форм дискримінації. Але хто-небудь поясніть мені, будь ласка, чому жорстоке вбивство чорношкірого, за яке вже посадили в тюрму поліцейського, закінчується пограбуванням магазину луї вьюттон в центрі ЛА і знищенням чужої приватної власності? і гаслом "eat the rich"?", - обурилася Ксенія.
"А я вам скажу: тому що будь-яка революція в підсумку про це. Точки входу в революцію різні, приводи і підстави теж, але якби Парфумер Зюскінда зробив би дистильовані вижимки з "Революції", то залишився б нічим не зіпсований сенс будь-якого збройного народного повстання - EAT THE RICH. Тому що якщо не вийшло досягти успіху за правилами капіталістичного світу, то треба цей світ зруйнувати", - заявила Собчак.
"Ніхто не хоче боротися за те, щоб не було бідних - це складно і важко виконати, боротися за те, щоб не було багатих - весело і приємно. І сумку можна під шумок дорогу спиздити", - підсумувала Ксюша.
Пізніше цього ж дня Ксенія виклала відео з лікарні, на якому повідомила, що їй зробили операцію після невдалого падіння.
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Сегодня первый день голосования по поправкам в конституцию. Мой отец участвовал в написании конституции 93го года,сделал все,чтобы статьи связанные со свободами человека там все-таки были прописаны(этого по одному из вариантов могло бы и не быть) , и тема для меня «родная». Наш выпуск выходит на день раньше-к сожалению я неудачно упала, у меня перелом носа ,сотрясение и надо подлечиться. В выпуске я уже «раненый боец». Спасибо врачам ,которые все эти дни ничего не «сливали» и провели сложнейшую операцию! Буду вас потом отдельно благодарить! Это удивительно и прекрасно. На канале #ОсторожноСобчак смотрите мой новый фильм,в котором я попыталась обьяснить почему не иду голосовать,и почему считаю,что конституция 93го года во многом предопределила то,что происходит сейчас. Всем спасибо! И да,мой муж и мама поддерживали меня все это время,я их очень люблю!❤️ Ссылка в профиле.
Нагадаємо, нещодавно Собчак також опинилася в центрі скандалу через невдалий жарт про педофілію.