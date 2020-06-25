Собчак зі зламаним носом подає в суд на німецьке видання, яке приписало їй "дурних чорношкірих"

Російська журналістка і блогерка Ксенія Собчак заявила, що подає в суд на німецьке видання Business Insider, яке приписало їй расистські висловлювання.

Перед цим стало відомо, що компанія "Audi" розірвала багаторічний рекламний контракт із Собчак саме через цей скандал.

"Я подаю в суд на видання "business insider" за фактом наклепу. Німецьке видання вийшло із заголовком "Ксенія Собчак назвала чорношкірих людей дурними і ледачими" і звинуватило мене в расизмі. Це пряма брехня. Таких слів я ніколи не вимовляла. І вже тим більше не поділяю цих поглядів. Я буду вимагати публічних вибачень", - написала Собчак у своєму Instagram.

Як пише видання "DW", німецька автомобільна компанія Audi розірвала рекламний контракт із Собчак після низки расистських матеріалів в її профілі в Instagram.

"Відомі нам інциденти є неприйнятними", - заявив представник Audi Вернер Нойхольд 24-го червня у відповідь на запит інформагентства dpa.

Ксенія співпрацювала з Ауді протягом 8 років і була обличчям бренду в Росії

Як зазначає видання, 7-го червня Собчак виклала у своєму Instagram відео з підписом "Міннеаполіс, я з тобою. Дивитися зі звуком". На тлі чорного екрану звучала пісня "Убили негра".

Пізніше з'ясувалося, що Ксюша зробила це в рамках шоу Олександра Гудкова "Comment Out" на YouTube. При цьому Собчак кілька разів сказала, що це жарт.

А перед цим Собчак у мережі написала пост з приводу ситуації у США.

"Я категорично проти расизму, жорстокості поліції і будь-яких форм дискримінації. Але хто-небудь поясніть мені, будь ласка, чому жорстоке вбивство чорношкірого, за яке вже посадили в тюрму поліцейського, закінчується пограбуванням магазину луї вьюттон в центрі ЛА і знищенням чужої приватної власності? і гаслом "eat the rich"?", - обурилася Ксенія.

Ксюша звикла до скандалів, але останнім часом їх забагато навколо неї

"А я вам скажу: тому що будь-яка революція в підсумку про це. Точки входу в революцію різні, приводи і підстави теж, але якби Парфумер Зюскінда зробив би дистильовані вижимки з "Революції", то залишився б нічим не зіпсований сенс будь-якого збройного народного повстання - EAT THE RICH. Тому що якщо не вийшло досягти успіху за правилами капіталістичного світу, то треба цей світ зруйнувати", - заявила Собчак.

"Ніхто не хоче боротися за те, щоб не було бідних - це складно і важко виконати, боротися за те, щоб не було багатих - весело і приємно. І сумку можна під шумок дорогу спиздити", - підсумувала Ксюша.

У своєму сторі Собчак написала, що продовжуватиме говорити те, що думає

Пізніше цього ж дня Ксенія виклала відео з лікарні, на якому повідомила, що їй зробили операцію після невдалого падіння.

Нагадаємо, нещодавно Собчак також опинилася в центрі скандалу через невдалий жарт про педофілію.